На Сонці стався найпотужніший спалах протягом останніх 7 років

Служби стеження за активністю Сонця зафіксували у новорічну ніч найсильніший за останні 7 років спалах на Сонці. Спалах був екстремального класу з індексом X5. Попередній сильний спалах останніх років стався близько трьох тижнів тому з інтенсивністю X2.8.

Новий рік почався з найпотужнішого за сім років спалаху на Сонці

Під час спостереження спалаху 1 січня помітили значний викид коронарної маси — речовини (плазми) із зовнішньої атмосфери зірки. Хмара плазми вирушила у бік Землі.

Спостереження показали, що в результаті виявилося зачеплене лише магнітне поле по краю планети. Це викличе сьогодні полярні сяйва у північних широтах і, мабуть, буде проявлятися аналогічним чином завтра й післязавтра. Значного радіоспротиву не спостерігалося.

Частота та інтенсивність спалахів на Сонці почали збільшуватися з початком нового 25 циклу 11-річної активності зірки. Пік активності прогнозується у другій половині 2024 року, хоча, згідно з попередніми спостереженнями, його слід очікувати у першій половині 2025 року. Є велика ймовірність, що цього року Сонце поведеться незвичайним чином і 25-й цикл відрізнятиметься від попередніх значно підвищеною активністю.

Найбільшу загрозу спалаху на Сонці несуть супутники та екіпажі космічних кораблів. Поблизу Землі магнітне поле планети захищає їхню відмінність від радіації. Але близькість Землі несе іншу загрозу. Спалах на Сонці може породити настільки сильний викид, здатний розширити іоносферу планети і підвищити її щільність у верхніх шарах. Це почне гальмувати супутники на низькій навколоземній орбіті (апарати Starlink вже падали в подібних ситуаціях) і до цього треба бути заздалегідь готовим.