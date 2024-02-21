На телефонах политиков ЕС найдены программы для слежки — Politico

На телефонах политиков ЕС найдены программы для слежения

В среду Европейский парламент попросил членов подкомитета по обороне проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как он обнаружил следы взлома на двух устройствах, пишет Politico.

Как говорится во внутреннем электронном письме учреждения, члены и сотрудники подкомитета по вопросам безопасности и обороны (SEDE) Европарламента стали жертвами шпионского программного обеспечения для постоянной слежки.

Всем депутатам подкомитета было рекомендовано отнести свои телефоны в ИТ-службу учреждения для проверки на наличие такого ПО.

В преддверии выборов в июне Европарламент находится в состоянии повышенной готовности к кибератакам и иностранному вмешательству.

В декабре POLITICO сообщило, что внутренний обзор показал, что кибербезопасность учреждения до сих пор не соответствует отраслевым стандартам, а также не полностью соответствует уровню угрозы, которую составляют финансируемые государствами хакеры и другие группы.

Один из членов подкомитета по вопросам безопасности и обороны во вторник пошел на плановую проверку, в результате которой на его телефоне были обнаружены следы шпионского программного обеспечения. Заместитель пресс-секретаря парламента Дельфина Колард заявила, что следы, найденные на двух устройствах, стали причиной рассылки электронного письма с призывом к депутатам проверить свои устройства.

В данном геополитическом контексте и с учетом характера дел, которыми занимается подкомитет по вопросам безопасности и обороны, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, поддерживающего его работу, — говорится в заявлении. Поделиться

Подобные инциденты уже случались с другими членами Европарламента. В 2022 году исследователи обнаружили, что телефоны участников движения за независимость Каталонии, включая политиков ЕС, были заражены двумя типами хакерских программ Pegasus и Candiru. В том же году греческий депутат Европарламента и лидер оппозиции Никос Андрулакис оказался в списке греческих политических и общественных деятелей, ставших мишенью для Predator, еще одного шпионского инструмента. Президент парламента Роберта Метсола ранее также столкнулась с попыткой взлома с помощью шпионского программного обеспечения.

В 2022 году депутаты Европарламента создали специальную следственную комиссию по расследованию этого вопроса. Она расследовала ряд скандалов в таких странах, как Испания, Греция, Венгрия и Польша, и заявила, что, по меньшей мере, четыре правительства в ЕС злоупотребляли хакерскими инструментами для получения политической выгоды.

В апреле прошлого года ИТ-служба парламента запустила систему проверки телефонов депутатов о наличии шпионского программного обеспечения. С момента запуска программы были проведены сотни проверок.