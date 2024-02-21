На телефонах політиків ЄС знайдено програми для стеження — Politico

На телефонах політиків ЄС знайдено програми для стеження

У середу Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як він виявив сліди злому на двох пристроях, пише Politico.

Як йдеться у внутрішньому електронному листі установи, члени і співробітники підкомітету з питань безпеки і оборони (SEDE) Європарламенту стали жертвами шпигунського програмного забезпечення для постійного стеження.

Всім депутатам підкомітету було рекомендовано віднести свої телефони до ІТ-служби установи для перевірки на наявність такого ПЗ.

Напередодні виборів у червні Європарламент перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання.

У грудні POLITICO повідомило, що внутрішній огляд показав, що кібербезпека установи досі не відповідає галузевим стандартам, а також не вповні відповідає рівню загрози, яку становлять хакери, що фінансуються державами, та інші групи.

Один з членів підкомітету з питань безпеки і оборони у вівторок пішов на планову перевірку, в результаті якої на його телефоні було виявлено сліди шпигунського програмного забезпечення. Заступник прессекретаря парламенту Дельфіна Колард заявила, що сліди, знайдені на двох пристроях, стали причиною розсилки електронного листа із закликом до депутатів перевірити свої пристрої.

У даному геополітичному контексті і з огляду на характер справ, якими займається підкомітет з питань безпеки і оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету і персоналу, який підтримує його роботу, — йдеться в заяві. Поширити

Подібні інциденти вже траплялися з іншими членами Європарламенту. У 2022 році дослідники виявили, що телефони учасників руху за незалежність Каталонії, в тому числі політиків ЄС, були заражені двома типами хакерських програм Pegasus і Candiru. Того ж року грецький депутат Європарламенту і лідер опозиції Нікос Андрулакіс опинився у списку грецьких політичних і громадських діячів, які стали мішенню для Predator, ще одного шпигунського інструменту. Президент парламенту Роберта Метсола раніше також зіткнулася зі спробою злому за допомогою шпигунського програмного забезпечення.

У 2022 році депутати Європарламенту створили спеціальну слідчу комісію для розслідування цього питання. Вона розслідувала низку скандалів у таких країнах, як Іспанія, Греція, Угорщина та Польща, і заявила, що щонайменше чотири уряди в ЄС зловживали хакерськими інструментами для отримання політичної вигоди.

У квітні минулого року ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського програмного забезпечення. З моменту запуску програми було проведено сотні перевірок.