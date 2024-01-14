На ВЭФ в Давосе обсудят возможную масштабную пандемию из-за "болезни Х"

Одной из ключевых тем Всемирного экономического форума в Давосе станет возможное распространение новой пандемии, которая будет в десятки раз опаснее COVID-19.
"Болезнь Х" может спровоцировать новую пандемию
Участники форума в Давосе обратили внимание на новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может стать причиной в 20 раз больше смертельных случаев, чем пандемия коронавируса.
Что важно понимать, "Болезнь Х" - это гипотетическое название неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию.
Как отмечает глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданность".
По предварительным данным, дискуссия на этот счет состоится уже 17 января.
Ее участниками станут:
Тедрос Аданом Гебреис - генеральный директор ВОЗ;
Шям Бишен – руководитель Центра здоровья и здравоохранения и член исполнительного комитета Всемирного экономического форума в Женеве;
Рой Джейкобс – президент и главный исполнительный директор Royal Philips;
Прита Редди – исполнительный вице-голова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;
Нисия Триндаде Лима – министр здравоохранения Бразилии;
Мишель Демаре – председатель правления AstraZeneca Plc;
Джамиль Эдмонд Андерлин – главный редактор Europe, Politico.
В Киеве снова растет заболеваемость COVID-19
8 января власти столицы призвали горожан вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения COVID-19.
С таким заявлением выступил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По словам последнего, во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.
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