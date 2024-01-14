На ВЭФ в Давосе обсудят возможную масштабную пандемию из-за "болезни Х"
Категория
Мир
Дата публикации

На ВЭФ в Давосе обсудят возможную масштабную пандемию из-за "болезни Х"

пандемия
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Источник:  ВЭФ

Одной из ключевых тем Всемирного экономического форума в Давосе станет возможное распространение новой пандемии, которая будет в десятки раз опаснее COVID-19.

"Болезнь Х" может спровоцировать новую пандемию

Участники форума в Давосе обратили внимание на новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может стать причиной в 20 раз больше смертельных случаев, чем пандемия коронавируса.

Что важно понимать, "Болезнь Х" - это гипотетическое название неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию.

Как отмечает глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданность".

По предварительным данным, дискуссия на этот счет состоится уже 17 января.

Ее участниками станут:

  • Тедрос Аданом Гебреис - генеральный директор ВОЗ;

  • Шям Бишен – руководитель Центра здоровья и здравоохранения и член исполнительного комитета Всемирного экономического форума в Женеве;

  • Рой Джейкобс – президент и главный исполнительный директор Royal Philips;

  • Прита Редди – исполнительный вице-голова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

  • Нисия Триндаде Лима – министр здравоохранения Бразилии;

  • Мишель Демаре – председатель правления AstraZeneca Plc;

  • Джамиль Эдмонд Андерлин – главный редактор Europe, Politico.

В Киеве снова растет заболеваемость COVID-19

8 января власти столицы призвали горожан вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения COVID-19.

С таким заявлением выступил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам последнего, во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.

В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты.

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