На ВЕФ у Давосі обговорять можливу масштабну пандемію через "хворобу Х"

Однією з ключових тем Всесвітнього економічного форуму стане можливе поширення нової пандемії, яка буде у десятки разів небезпечнішою за COVID-19.

"Хвороба Х" може спровокувати нову пандемію

Учасники форуму в Давосі звернули увагу на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома "хвороба X" може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу.

Що важливо розуміти, "Хвороба Х" - це гіпотетична назва невідомого патогена, здатного викликати епідемію чи пандемію.

Як зазначає очільник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіваність".

За попередніми даними, дискусія з цього приводу відбудеться уже 17 січня.

Її учасниками стануть:

Тедрос Аданом Гебреїсус - генеральний директор ВООЗ;

Шям Бішен - керівник Центру здоров’я та охорони здоров’я та член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;

Рой Джейкобс - президент і головний виконавчий директор Royal Philips;

Пріта Редді - виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нісія Триндаде Ліма - міністр охорони здоров’я Бразилії;

Мішель Демаре - голова правління AstraZeneca Plc;

Джаміль Едмонд Андерлін - головний редактор Europe, Politico.

У Києві знову зростає захворюваності на COVID-19

8 січня влада столиці закликала містян повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження COVID-19.

З такою заявою виступив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами останнього, у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.