На Житомирщине нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На Житомирщине нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку

ДТП
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Источник:  ГУ Нацполиции в Житомирской области

3 ноября на трассе Киев – Чоп в селе Березовцы Житомирского района произошло ДТП с участием народного депутата Украины, сбившего 18-летнюю девушку.

ДТП с участием народного депутата в Житомирской области

МВД сообщает, что за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины.

Он двигался в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения и совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия.

Что угрожает нардепу

Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

В случае доказательства вины нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сотрудники ГБР уже расследуют ДТП.

По данным СМИ, народным депутатом является Андрей Николаенко от "Батькивщины". В автомобиле он находился вместе с женой.

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