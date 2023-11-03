На Житомирщине нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку

3 ноября на трассе Киев – Чоп в селе Березовцы Житомирского района произошло ДТП с участием народного депутата Украины, сбившего 18-летнюю девушку.
ДТП с участием народного депутата в Житомирской области
МВД сообщает, что за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины.
Он двигался в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения и совершил наезд на пешехода.
Что угрожает нардепу
Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
В случае доказательства вины нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Сотрудники ГБР уже расследуют ДТП.
По данным СМИ, народным депутатом является Андрей Николаенко от "Батькивщины". В автомобиле он находился вместе с женой.
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