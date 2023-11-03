На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину
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На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину

ДТП
Джерело:  ГУ Нацполіції у Житомирській області

3 листопада на трасі Київ – Чоп у селі Березівці Житомирського району відбулася ДТП за участю народного депутата України, який збив 18-річну дівчину.

ДТП за участі народного депутата на Житомирщині

МВС повідомляє, що за кермом автомобіля «Mercedes-Benz GLE» перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

Він рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху та здійснив наїзд на пішохода.

Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

Що загрожує нардепу

Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

У разі доведення вини, нардепу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Працівники ДБР вже розслідують ДТП.

За даними ЗМІ, народним депутатом є Андрій Ніколаєнко від "Батьківщини". В авто він перебував разом з дружиною.

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