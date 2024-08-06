Наша жизнь есть битва, в которой каждый день рождаются герои — Владислав "Куба" Баранов

Содержание

Категория
Украина
Дата публикации

Наша жизнь есть битва, в которой каждый день рождаются герои — Владислав "Куба" Баранов

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Источник:  online.ua
Владислав "Куба" Баранов

Содержание

До полномасштабного вторжения — профессиональный боксер, чемпион по версии WBC, а сейчас — штурмовик Вооруженных сил Украины. Владислав Баранов с позывным “Куба” до 24 февраля завоевывал награды на ринге, теперь он уничтожает врага на поле боя и отмечен “Золотым крестом”.

Наш разговор с “Кубой” должен быть хорошим видео на ютуб-канале Online.UA, но по техническим причинам мы публикуем только текстовую версию материала. Приносим искренние извинения Герою за вынужденное изменение формата.

Война Украины за свободу — уникальная

С начала полномасштабного вторжения РФ я поступил на службу в армию, потому что почувствовал, что это моя обязанность — защищать свою страну.

Мой боксерский опыт научил меня не сдаваться, собраться и просто делать свою работу. Именно эти вещи являются фундаментом и они помогают во время боевых задач.

Ты понимаешь, если ты этого не сделаешь, то домой уже не вернешься. На ринге такого нет. Не выполнишь задачу — просто проигрываешь бой. А на войне бой проигрываешь и все. Твоя война закончится.

Владислав "Куба" Баранов

Владислав "Куба" Баранов

Штурмовик ВСУ

В бойцовском зале я всегда вспоминаю свою жизнь "до". Если провести параллель между спаррингами и боевыми заданиями, то в боксе постоянно тренируешься, советуешься с тренером.

Фото: фейсбук-страница Владислава Баранова

На войне такой боевой тренировочной практики практически нет. Ты идешь именно в бой. Сколько бы ты раз не зачищал окоп, не бросал ту гранату, не штурмовал посадки на учениях — это все равно не то.

Фото: Владислав "Куба" Баранов с собратьями

Оно тебе просто дает понимание, что может быть, но на войне учишься только в боях. При этом везде должен быть холодный ум, что на войне, что в большом спорте, горячка ведь очень часто срабатывает против тебя.

Как получил "Золотой крест"

Самый трудный штурм для меня был тот, за который я получил "Золотой крест". Задание мы выполняли на точке, которая была полностью "лысая", поэтому нашу группу можно было увидеть сразу.

Ребята из соседнего штурмового подразделения, с которыми мы работали, предупредили, что на этом участке снайпер. И почти сразу командир мне кричит: "Не смей останавливаться!"

И я слышу первый "хлопок". Понимаю, что вражеский снайпер уже начал работать по нам. Но, думаю, если я бегу, значит, он еще в меня не попал.

Еще и начинает работать артиллерия и ребята за мной тоже двигаются. Некоторая часть залегала в засаду.

Один из ребят кричит мне: "Куба, жди!". Я говорю: “Ты что, с ума сошел?! Какое "жди"?!". Слышу, еще один "хлопок".

Мы пробежали чуть-чуть, закрепились на новой позиции. А там нас начал танк "разрывать" прямо в "хлам", так что аж деревья ложились. Одного из собратьев придавило, ели его вытащили оттуда.

Фото: Владислав "Куба" Баранов

Я помню, мы лежим вдвоем, как раз на участке, где все простреливалось, а с прикрытия и защиты только трава.

И в этот момент мимо нас проезжала наша техника. Враг стал нас крыть артиллерией и авиацией. Потом между мной и побратимом влупил СПГ.

Ему оторвало две ноги. Меня контузило. Я был в сознании, но не мог ничего видеть и слышать.

Сама ситуация была очень тяжелой… пацаны истекали кровью. И вот во всей этой темноте ты понимаешь, что до безопасной позиции остается много. А у самого в глазах просто уже все гаснет, ты просто ничего не видишь, силы пропадают…

Владислав "Куба" Баранов

Владислав "Куба" Баранов

Штурмовик ВСУ

Но, несмотря ни на что, задачи мы выполнили и эвакуировали своих побратимов, протянув их фактически на себе.

Нужно собраться и защищать свое

В армии сейчас очень нужны люди. Обществу нужно понять, что мы не вечны.

Если кто-то думает, что условный “Саша” или “Владик” будут воевать за всех до последнего, то так не будет.

Саши и Владыки когда-нибудь закончатся, и потом враг придет к тебе домой. И ты уже будешь воевать либо на стороне России, либо окажешься в плену. Уже решайте сами, что вам страшнее.

Поэтому всем советую просто собраться, взять себя в руки и идти защищать свое государство, защищать прежде всего свою семью.

Сейчас служащие ТЦК боятся как огня. От них разбегаются все, куда видят глаза.

Те, кто хотят, сами приходят и говорят: "Давай, оформляй меня, я готов". Для меня это крутые ребята, потому что они осознали и сделали этот шаг.

А тех, кого ловят, в большинстве случаев они воевать не будут, а будут искать пути, как просто убежать.

Фото: Владислав "Куба" Баранов с побратимом

В армии мы вывозим на характере

Люди боятся, что как только они окажутся на фронте, их сразу бросят на штурм. Но когда человек приходит в армию, он там в любом случае проходит определенную подготовку.

Он служит, например, три месяца, полгода. Его долго готовят. А потом он приезжает на фронт.

Фото: Владислав "Куба" Баранов с побратимом

И как только он заехал в сектор, все, он уже воюет. Давно уже понятно, что никто не вытаскивает человека сразу из дома и не бросает в окоп. Такие просто не нужны, они не будут полезны.

Часто в обществе говорят: "сколько мужчин в тех спортзалах, их бы всех и на войну". Но зачем он мне нужен на войне, если он не хочет искренне защищать свою Родину. У него нет характера просто.

Я не говорю обо всех. Но вот, к примеру, условный "Вася", у которого нет фактически никакой физической подготовки, но когда даешь ему в руки автомат, он там такие удивительные вещи делает. И он четко и слаженно выполняет все приказы. Поэтому физический показатель не всегда является основным, многое в армии делается на характере.

Не боятся только дураки

Бояться на войне — это абсолютно нормально. Именно страх тебя и спасает. Но тоже над этим страхом нужно иметь контроль. И это все приходит с опытом.

Не боятся только дураки. Потому что если ты не боишься, то инстинкт самосохранения просто "минусуется". Если у тебя исчезает инстинкт самосохранения, то долго ты не пробегаешь, — объясняет “Куба”.

На своей первой задаче я пробыл 5 дней. За это время у меня столько всего перевернулось в голове.

Я думал, что буду на себе просто рвать волосы. И у меня тогда такой был парадокс: вот как я только был дома, а уже в окопе под Авдеевкой. По тебе постоянно прилетает, враг выпускает снаряд за снарядом.

И ты просто сидишь и думаешь: "Как я здесь оказался?" Дальше уже стало легче, и я просто втянулся. Выходить на вторую задачу было страшнее, потому что я уже знал, что там будет. Это как прыжок с парашютом. На первое задание я ехал такой заряженный с мыслью "сейчас повоюем, ребята". А дальше уже все возможные опасности и варианты продумывал.

Владислав "Куба" Баранов

Владислав "Куба" Баранов

Штурмовик ВСУ

У всех желающих выполнять задачи в штурмовых подразделениях должно быть понимание, куда они идут. Я думаю, они должны прямо жить идеей штурма и быть штурмовиками до последнего, до мозга костей. Человек должен стирать весь этот "движок". Он прямо должен жить этим.

Фото: Владислав "Куба" Баранов с побратимом

Какой будет цена нашей победы

Во время сражений человек начинает себя проявлять совсем по-другому. В гражданской жизни много "серьезных дядей", которые считают себя героями и могут решить любой вопрос, но когда они попадают на войну и когда возле них падают снаряды, эти герои куда-то исчезают.

Но на войне все равны. Все обнуляется. И потом уже каждый сам себя показывает: он герой или нет.

Сейчас наша жизнь — это и есть битва, в которой каждый день рождаются настоящие герои.

Если у меня на секунду возникают сомнения и желания сдаться, я просто вспоминаю Бучу, Ирпень, Гостомель. И для меня все "не хочу", "не могу" исчезают, их не существует.

Многим гражданским стыдно смотреть в глаза военным, особенно мужчинам. Они очень часто теряются.

Мы все с вами знаем, какой будет цена победы. Мы обретаем обратно свое желание и то, за что воюем.

Фото: Владислав "Куба" Баранов

Каждый, кто там находится. Каждый делает свое дело. Каждый считает, что оно того стоит. И только попробуйте кому-то из военных сказать, что оно этого не стоит.

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