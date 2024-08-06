Наша жизнь есть битва, в которой каждый день рождаются герои — Владислав "Куба" Баранов

До полномасштабного вторжения — профессиональный боксер, чемпион по версии WBC, а сейчас — штурмовик Вооруженных сил Украины. Владислав Баранов с позывным “Куба” до 24 февраля завоевывал награды на ринге, теперь он уничтожает врага на поле боя и отмечен “Золотым крестом”.
Наш разговор с “Кубой” должен быть хорошим видео на ютуб-канале Online.UA, но по техническим причинам мы публикуем только текстовую версию материала. Приносим искренние извинения Герою за вынужденное изменение формата.
Война Украины за свободу — уникальная
С начала полномасштабного вторжения РФ я поступил на службу в армию, потому что почувствовал, что это моя обязанность — защищать свою страну.
Мой боксерский опыт научил меня не сдаваться, собраться и просто делать свою работу. Именно эти вещи являются фундаментом и они помогают во время боевых задач.
В бойцовском зале я всегда вспоминаю свою жизнь "до". Если провести параллель между спаррингами и боевыми заданиями, то в боксе постоянно тренируешься, советуешься с тренером.
Оно тебе просто дает понимание, что может быть, но на войне учишься только в боях. При этом везде должен быть холодный ум, что на войне, что в большом спорте, горячка ведь очень часто срабатывает против тебя.
Как получил "Золотой крест"
Самый трудный штурм для меня был тот, за который я получил "Золотой крест". Задание мы выполняли на точке, которая была полностью "лысая", поэтому нашу группу можно было увидеть сразу.
Ребята из соседнего штурмового подразделения, с которыми мы работали, предупредили, что на этом участке снайпер. И почти сразу командир мне кричит: "Не смей останавливаться!"
И я слышу первый "хлопок". Понимаю, что вражеский снайпер уже начал работать по нам. Но, думаю, если я бегу, значит, он еще в меня не попал.
Еще и начинает работать артиллерия и ребята за мной тоже двигаются. Некоторая часть залегала в засаду.
Мы пробежали чуть-чуть, закрепились на новой позиции. А там нас начал танк "разрывать" прямо в "хлам", так что аж деревья ложились. Одного из собратьев придавило, ели его вытащили оттуда.
И в этот момент мимо нас проезжала наша техника. Враг стал нас крыть артиллерией и авиацией. Потом между мной и побратимом влупил СПГ.
Ему оторвало две ноги. Меня контузило. Я был в сознании, но не мог ничего видеть и слышать.
Но, несмотря ни на что, задачи мы выполнили и эвакуировали своих побратимов, протянув их фактически на себе.
Нужно собраться и защищать свое
В армии сейчас очень нужны люди. Обществу нужно понять, что мы не вечны.
Если кто-то думает, что условный “Саша” или “Владик” будут воевать за всех до последнего, то так не будет.
Поэтому всем советую просто собраться, взять себя в руки и идти защищать свое государство, защищать прежде всего свою семью.
Сейчас служащие ТЦК боятся как огня. От них разбегаются все, куда видят глаза.
Те, кто хотят, сами приходят и говорят: "Давай, оформляй меня, я готов". Для меня это крутые ребята, потому что они осознали и сделали этот шаг.
А тех, кого ловят, в большинстве случаев они воевать не будут, а будут искать пути, как просто убежать.
В армии мы вывозим на характере
Люди боятся, что как только они окажутся на фронте, их сразу бросят на штурм. Но когда человек приходит в армию, он там в любом случае проходит определенную подготовку.
Он служит, например, три месяца, полгода. Его долго готовят. А потом он приезжает на фронт.
И как только он заехал в сектор, все, он уже воюет. Давно уже понятно, что никто не вытаскивает человека сразу из дома и не бросает в окоп. Такие просто не нужны, они не будут полезны.
Часто в обществе говорят: "сколько мужчин в тех спортзалах, их бы всех и на войну". Но зачем он мне нужен на войне, если он не хочет искренне защищать свою Родину. У него нет характера просто.
Не боятся только дураки
Бояться на войне — это абсолютно нормально. Именно страх тебя и спасает. Но тоже над этим страхом нужно иметь контроль. И это все приходит с опытом.
На своей первой задаче я пробыл 5 дней. За это время у меня столько всего перевернулось в голове.
Я думал, что буду на себе просто рвать волосы. И у меня тогда такой был парадокс: вот как я только был дома, а уже в окопе под Авдеевкой. По тебе постоянно прилетает, враг выпускает снаряд за снарядом.
У всех желающих выполнять задачи в штурмовых подразделениях должно быть понимание, куда они идут. Я думаю, они должны прямо жить идеей штурма и быть штурмовиками до последнего, до мозга костей. Человек должен стирать весь этот "движок". Он прямо должен жить этим.
Какой будет цена нашей победы
Во время сражений человек начинает себя проявлять совсем по-другому. В гражданской жизни много "серьезных дядей", которые считают себя героями и могут решить любой вопрос, но когда они попадают на войну и когда возле них падают снаряды, эти герои куда-то исчезают.
Но на войне все равны. Все обнуляется. И потом уже каждый сам себя показывает: он герой или нет.
Если у меня на секунду возникают сомнения и желания сдаться, я просто вспоминаю Бучу, Ирпень, Гостомель. И для меня все "не хочу", "не могу" исчезают, их не существует.
Многим гражданским стыдно смотреть в глаза военным, особенно мужчинам. Они очень часто теряются.
Мы все с вами знаем, какой будет цена победы. Мы обретаем обратно свое желание и то, за что воюем.