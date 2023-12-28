Нейропсихология для управления. Как эффективно формировать команды

Современная война на истощение - это «война менеджмента и логистики». В этой борьбе за независимость Украины организационное оружие является определяющим фактором, потому что побеждают образованные и разумные нации. Современные достижения нейропедагогики Богдана Ткача помогут идентифицировать нейроперсонологический тип человека для его эффективной работы в команде.
Нейроперсонологический тест для определения вашего типа
В Научно-практическом центре нейропсихологии и психосоматики при Дева Клиник был создан инструмент диагностики метакогнитивной сферы психики – функционального состояния всех участков коры мозга («органа цивилизации»).
С помощью инструмента "Нейроперсонологический тест Ткача-Лунева-Мосийчука" можно формировать команды для выполнения конкретных задач. Эти наработки целесообразно использовать в менеджменте.
Состояния передней части коры мозга:
Структуры мозга связаны с восемью нейроперсонологическими типами.
Желтым – дорсолатеральная часть префронтальной коры;
Синим – орбито-фронтальная часть префронтальной коры мозга;
Зеленым – вентромедиальная часть префронтальной коры мозга;
Красным – передняя цингулярная кора мозга.
Норма в нейропсихологии многовариантна, поскольку у каждого человека мозг неповторим на анатомо-функциональном уровне. Поэтому срок усиления или ослабления условен и определяет насколько отклоняется показатель от среднего арифметического.
8 нейроперсонологических типов
Люди с функциональным усилением дорсолатеральной части префронтальной коры мозга являются:
оригинальными,
яркими,
талантливыми,
креативными,
интеллектуальными,
устойчивыми в своих мировоззренческих убеждениях,
с интернальным локус-контролем,
с хорошим эстетическим вкусом.
Этот нейроперсонологический тип наполняет мир духовным наследием и изменяет парадигмы в обществе. Решения их полны гуманизма и инновационности. Общество их очень контролирует и относится к ним двояко: восхищается и ненавидя истребляет их. Лучше всего они подходят руководителями в области искусства и науки. Часто они пренебрегают правилами безопасности для выявления чего-то нового в свойствах механизмов или производственного процесса. Именно таким образом они совершают открытие.
Для лиц с проявлениями ослабления дорсолатеральной части префронтальной коры мозга характерно:
слабовольность,
конформизм,
внушаемость,
подражание,
простодушие,
наивность,
пониженное внимание.
Работают не на себя, а на кого-то, помогают воплощать в жизнь чужие мечты, а не свои, не создают свою модель мира, а используют созданную мифодизайнерами. Чрезвычайно выражен конформизм в отношении окружающих и общества. Эти лица как «пластилин», их поведение легко корректировать, но эффект непродолжителен в случае изменения среды. Отлично соблюдают правила безопасности и другие предписания. Практически все делают по согласованию других.
Люди с функциональным усилением орбито-фронтальной части префронтальной коры мозга:
высокоорганизованными,
интеллектуалами,
с талантом управления,
добродетельными,
моральными,
уравновешенными,
с интернальным локус-контролем.
Общество в сложные периоды бытия к ним благосклонно, а в стабильных условиях пренебрежительно с завистью к ним относится. Лучше всего они подходят для кризис-менеджмента и управления большими группами людей. Это прирожденные лидеры безопасности и не только.
Для лиц с проявлениями ослабления орбито-фронтальной части префронтальной коры мозга характерно:
инфантильность;
импульсивность;
эмоциональная лабильность;
гедонистическая мотивация;
нравственная агнозия;
нравственная апраксия;
поисковая активность;
склонность к риску.
Преимущественно эти люди сначала действуют, а затем, возможно, задумаются над содеянным. Однако большое количество попыток и легкость нарушения правил дает им в чем-то преимущество. Именно так происходит много открытий и много травматизма на производстве.
Люди с функциональным усилением вентромедиальной части префронтальной коры мозга:
эмпатийными,
интеллектуальными,
добродушными,
просоциальными,
честными,
великодушными.
Такому нейропсихологическому типу в обществе коррупционеров очень тяжело. Если они не создали свой микромир, то их ожидает дезадаптация и отчаяние в жизни. Управленцы такого типа лучше всего подходят для распоряжения средствами, потому что они реально не воруют, а увлечены процессом творения.
Для лиц с проявлениями ослабления вентромедиальной части префронтальной коры мозга характерно:
харизматичность,
отсутствие совести,
отсутствие эмпатии,
хорошие интеллектуальные способности.
Развитый интеллект позволяет эксплуатировать, манипулировать и паразитировать на других. Отсутствие стыда, долга и ответственности позволяет легко выходить за пределы морали. Это самый успешный тип в иерархическом обществе.
Люди с функциональным усилением передней цингулярной коры мозга являются:
высокоинтеллектуальными,
с высокой способностью к моделированию,
и высокой прогностической способностью.
Лучше всего они подходят к управлению масштабными развернутыми во времени процессами.
Для лиц с проявлениями ослабления передней цингулярной коры мозга характерно:
ригидность,
застревание на определенном виде деятельности
прогностическая неспособность,
интеллектуальная слабость,
консерватизм.
Этот тип очень враждебно относится к инновациям и лучше подходит для сохранения традиций и надзора над другими людьми.
Каждый из нейротипов важен и лучше всего подходит к определенной деятельности.
Где пройти тестирование
Пройти тестирование можно по ссылке.
Для консультаций и сотрудничества обращайтесь в Научно-практический центр Нейропсихологии и психосоматики Дева Клиник.
Ознакомиться с монографией Богдана Ткача «NeuroSTEM. Имплементация персоноцентрической нейропедагогики Богдана Ткача (2014) в STEM образование» можно по ссылке.
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