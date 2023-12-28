Нейропсихология для управления. Как эффективно формировать команды

Современная война на истощение - это «война менеджмента и логистики». В этой борьбе за независимость Украины организационное оружие является определяющим фактором, потому что побеждают образованные и разумные нации. Современные достижения нейропедагогики Богдана Ткача помогут идентифицировать нейроперсонологический тип человека для его эффективной работы в команде.

Нейроперсонологический тест для определения вашего типа

В Научно-практическом центре нейропсихологии и психосоматики при Дева Клиник был создан инструмент диагностики метакогнитивной сферы психики – функционального состояния всех участков коры мозга («органа цивилизации»).

С помощью инструмента "Нейроперсонологический тест Ткача-Лунева-Мосийчука" можно формировать команды для выполнения конкретных задач. Эти наработки целесообразно использовать в менеджменте.

Состояния передней части коры мозга:

Структура мозга

Структуры мозга связаны с восемью нейроперсонологическими типами.

Желтым – дорсолатеральная часть префронтальной коры; Синим – орбито-фронтальная часть префронтальной коры мозга; Зеленым – вентромедиальная часть префронтальной коры мозга; Красным – передняя цингулярная кора мозга.

Норма в нейропсихологии многовариантна, поскольку у каждого человека мозг неповторим на анатомо-функциональном уровне. Поэтому срок усиления или ослабления условен и определяет насколько отклоняется показатель от среднего арифметического.

8 нейроперсонологических типов

Люди с функциональным усилением дорсолатеральной части префронтальной коры мозга являются:

оригинальными,

яркими,

талантливыми,

креативными,

интеллектуальными,

устойчивыми в своих мировоззренческих убеждениях,

с интернальным локус-контролем,

с хорошим эстетическим вкусом.

Этот нейроперсонологический тип наполняет мир духовным наследием и изменяет парадигмы в обществе. Решения их полны гуманизма и инновационности. Общество их очень контролирует и относится к ним двояко: восхищается и ненавидя истребляет их. Лучше всего они подходят руководителями в области искусства и науки. Часто они пренебрегают правилами безопасности для выявления чего-то нового в свойствах механизмов или производственного процесса. Именно таким образом они совершают открытие.

Для лиц с проявлениями ослабления дорсолатеральной части префронтальной коры мозга характерно:

слабовольность,

конформизм,

внушаемость,

подражание,

простодушие,

наивность,

пониженное внимание.

Работают не на себя, а на кого-то, помогают воплощать в жизнь чужие мечты, а не свои, не создают свою модель мира, а используют созданную мифодизайнерами. Чрезвычайно выражен конформизм в отношении окружающих и общества. Эти лица как «пластилин», их поведение легко корректировать, но эффект непродолжителен в случае изменения среды. Отлично соблюдают правила безопасности и другие предписания. Практически все делают по согласованию других.

Люди с функциональным усилением орбито-фронтальной части префронтальной коры мозга:

высокоорганизованными,

интеллектуалами,

с талантом управления,

добродетельными,

моральными,

уравновешенными,

с интернальным локус-контролем.

Общество в сложные периоды бытия к ним благосклонно, а в стабильных условиях пренебрежительно с завистью к ним относится. Лучше всего они подходят для кризис-менеджмента и управления большими группами людей. Это прирожденные лидеры безопасности и не только.

Для лиц с проявлениями ослабления орбито-фронтальной части префронтальной коры мозга характерно:

инфантильность;

импульсивность;

эмоциональная лабильность;

гедонистическая мотивация;

нравственная агнозия;

нравственная апраксия;

поисковая активность;

склонность к риску.

Преимущественно эти люди сначала действуют, а затем, возможно, задумаются над содеянным. Однако большое количество попыток и легкость нарушения правил дает им в чем-то преимущество. Именно так происходит много открытий и много травматизма на производстве.

Люди с функциональным усилением вентромедиальной части префронтальной коры мозга:

эмпатийными,

интеллектуальными,

добродушными,

просоциальными,

честными,

великодушными.

Такому нейропсихологическому типу в обществе коррупционеров очень тяжело. Если они не создали свой микромир, то их ожидает дезадаптация и отчаяние в жизни. Управленцы такого типа лучше всего подходят для распоряжения средствами, потому что они реально не воруют, а увлечены процессом творения.

Для лиц с проявлениями ослабления вентромедиальной части префронтальной коры мозга характерно:

харизматичность,

отсутствие совести,

отсутствие эмпатии,

хорошие интеллектуальные способности.

Развитый интеллект позволяет эксплуатировать, манипулировать и паразитировать на других. Отсутствие стыда, долга и ответственности позволяет легко выходить за пределы морали. Это самый успешный тип в иерархическом обществе.

Люди с функциональным усилением передней цингулярной коры мозга являются:

высокоинтеллектуальными,

с высокой способностью к моделированию,

и высокой прогностической способностью.

Лучше всего они подходят к управлению масштабными развернутыми во времени процессами.

Для лиц с проявлениями ослабления передней цингулярной коры мозга характерно:

ригидность,

застревание на определенном виде деятельности

прогностическая неспособность,

интеллектуальная слабость,

консерватизм.

Этот тип очень враждебно относится к инновациям и лучше подходит для сохранения традиций и надзора над другими людьми.

Каждый из нейротипов важен и лучше всего подходит к определенной деятельности.

Где пройти тестирование

Пройти тестирование можно по ссылке.

Для консультаций и сотрудничества обращайтесь в Научно-практический центр Нейропсихологии и психосоматики Дева Клиник.

Ознакомиться с монографией Богдана Ткача «NeuroSTEM. Имплементация персоноцентрической нейропедагогики Богдана Ткача (2014) в STEM образование» можно по ссылке.