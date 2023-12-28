Нейропсихология для управления. Как эффективно формировать команды

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Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Нейропсихология для управления. Как эффективно формировать команды

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Источник:  online.ua
Команда

Содержание

Современная война на истощение - это «война менеджмента и логистики». В этой борьбе за независимость Украины организационное оружие является определяющим фактором, потому что побеждают образованные и разумные нации. Современные достижения нейропедагогики Богдана Ткача помогут идентифицировать нейроперсонологический тип человека для его эффективной работы в команде.

Нейроперсонологический тест для определения вашего типа

В Научно-практическом центре нейропсихологии и психосоматики при Дева Клиник был создан инструмент диагностики метакогнитивной сферы психики – функционального состояния всех участков коры мозга («органа цивилизации»).

С помощью инструмента "Нейроперсонологический тест Ткача-Лунева-Мосийчука" можно формировать команды для выполнения конкретных задач. Эти наработки целесообразно использовать в менеджменте.

Состояния передней части коры мозга:

Структура мозга

Структуры мозга связаны с восемью нейроперсонологическими типами.

  1. Желтым – дорсолатеральная часть префронтальной коры;

  2. Синим – орбито-фронтальная часть префронтальной коры мозга;

  3. Зеленым – вентромедиальная часть префронтальной коры мозга;

  4. Красным – передняя цингулярная кора мозга.

Норма в нейропсихологии многовариантна, поскольку у каждого человека мозг неповторим на анатомо-функциональном уровне. Поэтому срок усиления или ослабления условен и определяет насколько отклоняется показатель от среднего арифметического.

8 нейроперсонологических типов

Люди с функциональным усилением дорсолатеральной части префронтальной коры мозга являются:

  • оригинальными,

  • яркими,

  • талантливыми,

  • креативными,

  • интеллектуальными,

  • устойчивыми в своих мировоззренческих убеждениях,

  • с интернальным локус-контролем,

  • с хорошим эстетическим вкусом.

Этот нейроперсонологический тип наполняет мир духовным наследием и изменяет парадигмы в обществе. Решения их полны гуманизма и инновационности. Общество их очень контролирует и относится к ним двояко: восхищается и ненавидя истребляет их. Лучше всего они подходят руководителями в области искусства и науки. Часто они пренебрегают правилами безопасности для выявления чего-то нового в свойствах механизмов или производственного процесса. Именно таким образом они совершают открытие.

Для лиц с проявлениями ослабления дорсолатеральной части префронтальной коры мозга характерно:

  • слабовольность,

  • конформизм,

  • внушаемость,

  • подражание,

  • простодушие,

  • наивность,

  • пониженное внимание.

Работают не на себя, а на кого-то, помогают воплощать в жизнь чужие мечты, а не свои, не создают свою модель мира, а используют созданную мифодизайнерами. Чрезвычайно выражен конформизм в отношении окружающих и общества. Эти лица как «пластилин», их поведение легко корректировать, но эффект непродолжителен в случае изменения среды. Отлично соблюдают правила безопасности и другие предписания. Практически все делают по согласованию других.

Люди с функциональным усилением орбито-фронтальной части префронтальной коры мозга:

  • высокоорганизованными,

  • интеллектуалами,

  • с талантом управления,

  • добродетельными,

  • моральными,

  • уравновешенными,

  • с интернальным локус-контролем.

Общество в сложные периоды бытия к ним благосклонно, а в стабильных условиях пренебрежительно с завистью к ним относится. Лучше всего они подходят для кризис-менеджмента и управления большими группами людей. Это прирожденные лидеры безопасности и не только.

Для лиц с проявлениями ослабления орбито-фронтальной части префронтальной коры мозга характерно:

  • инфантильность;

  • импульсивность;

  • эмоциональная лабильность;

  • гедонистическая мотивация;

  • нравственная агнозия;

  • нравственная апраксия;

  • поисковая активность;

  • склонность к риску.

Преимущественно эти люди сначала действуют, а затем, возможно, задумаются над содеянным. Однако большое количество попыток и легкость нарушения правил дает им в чем-то преимущество. Именно так происходит много открытий и много травматизма на производстве.

Люди с функциональным усилением вентромедиальной части префронтальной коры мозга:

  • эмпатийными,

  • интеллектуальными,

  • добродушными,

  • просоциальными,

  • честными,

  • великодушными.

Такому нейропсихологическому типу в обществе коррупционеров очень тяжело. Если они не создали свой микромир, то их ожидает дезадаптация и отчаяние в жизни. Управленцы такого типа лучше всего подходят для распоряжения средствами, потому что они реально не воруют, а увлечены процессом творения.

Для лиц с проявлениями ослабления вентромедиальной части префронтальной коры мозга характерно:

  • харизматичность,

  • отсутствие совести,

  • отсутствие эмпатии,

  • хорошие интеллектуальные способности.

Развитый интеллект позволяет эксплуатировать, манипулировать и паразитировать на других. Отсутствие стыда, долга и ответственности позволяет легко выходить за пределы морали. Это самый успешный тип в иерархическом обществе.

Люди с функциональным усилением передней цингулярной коры мозга являются:

  • высокоинтеллектуальными,

  • с высокой способностью к моделированию,

  • и высокой прогностической способностью.

Лучше всего они подходят к управлению масштабными развернутыми во времени процессами.

Для лиц с проявлениями ослабления передней цингулярной коры мозга характерно:

  • ригидность,

  • застревание на определенном виде деятельности

  • прогностическая неспособность,

  • интеллектуальная слабость,

  • консерватизм.

Этот тип очень враждебно относится к инновациям и лучше подходит для сохранения традиций и надзора над другими людьми.

Каждый из нейротипов важен и лучше всего подходит к определенной деятельности.

Где пройти тестирование

Пройти тестирование можно по ссылке.

Для консультаций и сотрудничества обращайтесь в Научно-практический центр Нейропсихологии и психосоматики Дева Клиник.

Ознакомиться с монографией Богдана Ткача «NeuroSTEM. Имплементация персоноцентрической нейропедагогики Богдана Ткача (2014) в STEM образование» можно по ссылке.

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