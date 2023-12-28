Нейропсихологія для менеджменту. Як ефективно формувати команди

Сучасна виснажлива війна – це «війна менеджменту і логістики». У цій боротьбі за незалежність України «організаційна зброя» є визначальним чинником, бо перемагають освічені та розумні нації. Сучасні надбання нейропедагогіки Богдана Ткача допоможуть ідентифікувати нейроперсонологічний тип людини для її ефективної роботи в команді.

Нейроперсонологічний тест для визначення вашого типу

У Науково-практичному центрі нейропсихології та психосоматики при Дева Клінік створили інструмент діагностики метакогнітивної сфери психіки – функціонального стану всіх ділянок чолової кори мозку («органа цивілізації»).

За допомогою інструменту «Нейроперсонологічний тест Ткача-Луньова-Мосійчука» можна формувати команди для виконання конкретних завдань. Ці напрацювання доцільно використовувати у менеджменті.

Стани передньої частини кори мозку:

Структура мозку

Структури мозку пов’язані з вісьмома нейроперсонологічними типами.

Жовтим – дорсолатеральна частина префронтальної кори; Синім – орбіто-фронтальна частина префронтальної кори мозку; Зеленим – вентромедіальна частина префронтальної кори мозку; Червоним – передня цингулярна кора мозку.

Норма у нейропсихології є багатоваріантна, оскільки у кожної людини мозок є неповторним на анатомо-функціональному рівні. Тому термін підсилення чи ослаблення є умовним і визначає наскільки відхиляється показник від середнього арифметичного.

8 нейроперсонологічних типів

Люди з функціональним підсиленням дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку є:

оригінальними,

яскравими,

талановитими,

креативними,

інтелектуальними,

стійкими у своїх світоглядних переконаннях,

з інтернальним локус-контролем,

з хорошим естетичним смаком.

Цей нейроперсонологічний тип наповнює світ духовним спадком і змінює парадигми у суспільстві. Рішення їхні сповнені гуманізмом та інноваційністю. Суспільство їх дуже контролює і ставиться до них двояко: захоплюється і ненавидячи нищить їх. Найкраще вони підходять керівниками у сфері мистецтва і науки. Часто вони нехтують правилами безпеки для виявлення чогось нового у властивостях механізмів чи виробничого процесу тощо. Саме у такий спосіб вони роблять відкриття.

Для осіб з проявами ослаблення дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку характерним є:

слабковольність,

конформізм,

сугестивність,

наслідуваність,

простодушність,

наївність,

знижена увага.

Працюють не на себе, а на когось, допомагають втілювати у життя чужі мрії, а не свої, не створюють свою модель світу, а використовують створену міфодизайнерами. Надзвичайно виражений конформізм стосовно довколишніх і суспільства. Ці особи наче «пластилін», їхню поведінку легко коригувати, але ефект нетривалий у разі зміни середовища. Дуже добре дотримуються правил безпеки та інших приписів. Майже все роблять з погодження інших.

Люди з функціональним підсиленням орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку є:

високоорганізованими,

інтелектуалами,

з талантом управління,

доброчесними,

моральними,

урівноваженими,

з інтернальним локус-контролем.

Суспільство у складні періоди буття є до них прихильним, а у стабільних умовах зневажливо із заздрістю до них відноситься. Найкраще вони підходять для кризис-менеджменту і управління великими групами людей. Це природжені лідери безпеки і не лише.

Для осіб з проявами ослаблення орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку характерним є:

інфантильність;

імпульсивність;

емоційна лабільність;

гедоністична мотивація;

моральна агнозія;

моральна апраксія;

пошукова активність;

схильність до ризику.

Переважно ці люди спочатку діють, а потім можливо замисляться над скоєним. Проте велика кількість спроб і легкість порушення правил дає їм в дечому перевагу. Саме у такий спосіб відбувається багато відкриттів і багато травматизму на виробництві.

Люди з функціональним підсиленням вентромедіальної частини префронтальної кори мозку є:

емпатійними,

інтелектуальними,

добродушними,

просоціальними,

чесними,

великодушними.

Такому нейропсихологічному типу у суспільстві корупціонерів дуже важко. Якщо вони не створили свій мікросвіт то їх чикає дезадаптація та розпач у житті. Управлінці такого типу найкраще підходять для розпорядження коштами, бо вони реально не крадуть, а захоплені процесом творення.

Для осіб з проявами ослаблення вентромедіальної частини префронтальної кори мозку характерним є:

харизматичність,

відсутність совісті,

відсутність емпатії,

хороші інтелектуальні здібності.

Розвинений інтелект дає змогу експлуатувати, маніпулювати і паразитувати на інших. Відсутність сорому, обов’язку та відповідальності дозволяє легко виходити за межі моралі. Це най успішний тип у ієрархічному суспільстві.

Люди з функціональним підсиленням передньої цингулярної кори мозку є:

високоінтелектуальними,

з високою здатністю до моделювання,

та високою прогностичною здатністю.

Найкраще вони підходять до управління масштабними розгорнутими у часі процесами.

Для осіб з проявами ослаблення передньої цингулярної кори мозку, характерним є:

ригідність,

застрягання на певному виді діяльності

прогностична нездатність,

інтелектуальна слабкість,

консерватизм.

Це тип дуже вороже ставиться до інновацій і найкраще підходить для збереження традицій і нагляду над іншими людьми.

Кожен з нейротипів є важливим і найкраще підходить до певної діяльності.

Де пройти тестування

Пройти тестування можна за посиланням.

Для консультацій і співпраці звертайтеся до Науково-практичного центру Нейропсихології та психосоматики Дева Клінік.

Ознайомитися з монографією Богдана Ткача «NeuroSTEM. Імплементація персоноцентричної нейропедагогіки Богдана Ткача (2014) у STEM освіту» можна за посиланням.