Нейропсихологія для менеджменту. Як ефективно формувати команди

Сучасна виснажлива війна – це «війна менеджменту і логістики». У цій боротьбі за незалежність України «організаційна зброя» є визначальним чинником, бо перемагають освічені та розумні нації. Сучасні надбання нейропедагогіки Богдана Ткача допоможуть ідентифікувати нейроперсонологічний тип людини для її ефективної роботи в команді.
Нейроперсонологічний тест для визначення вашого типу
У Науково-практичному центрі нейропсихології та психосоматики при Дева Клінік створили інструмент діагностики метакогнітивної сфери психіки – функціонального стану всіх ділянок чолової кори мозку («органа цивілізації»).
За допомогою інструменту «Нейроперсонологічний тест Ткача-Луньова-Мосійчука» можна формувати команди для виконання конкретних завдань. Ці напрацювання доцільно використовувати у менеджменті.
Стани передньої частини кори мозку:
Структури мозку пов’язані з вісьмома нейроперсонологічними типами.
Жовтим – дорсолатеральна частина префронтальної кори;
Синім – орбіто-фронтальна частина префронтальної кори мозку;
Зеленим – вентромедіальна частина префронтальної кори мозку;
Червоним – передня цингулярна кора мозку.
Норма у нейропсихології є багатоваріантна, оскільки у кожної людини мозок є неповторним на анатомо-функціональному рівні. Тому термін підсилення чи ослаблення є умовним і визначає наскільки відхиляється показник від середнього арифметичного.
8 нейроперсонологічних типів
Люди з функціональним підсиленням дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку є:
оригінальними,
яскравими,
талановитими,
креативними,
інтелектуальними,
стійкими у своїх світоглядних переконаннях,
з інтернальним локус-контролем,
з хорошим естетичним смаком.
Цей нейроперсонологічний тип наповнює світ духовним спадком і змінює парадигми у суспільстві. Рішення їхні сповнені гуманізмом та інноваційністю. Суспільство їх дуже контролює і ставиться до них двояко: захоплюється і ненавидячи нищить їх. Найкраще вони підходять керівниками у сфері мистецтва і науки. Часто вони нехтують правилами безпеки для виявлення чогось нового у властивостях механізмів чи виробничого процесу тощо. Саме у такий спосіб вони роблять відкриття.
Для осіб з проявами ослаблення дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку характерним є:
слабковольність,
конформізм,
сугестивність,
наслідуваність,
простодушність,
наївність,
знижена увага.
Працюють не на себе, а на когось, допомагають втілювати у життя чужі мрії, а не свої, не створюють свою модель світу, а використовують створену міфодизайнерами. Надзвичайно виражений конформізм стосовно довколишніх і суспільства. Ці особи наче «пластилін», їхню поведінку легко коригувати, але ефект нетривалий у разі зміни середовища. Дуже добре дотримуються правил безпеки та інших приписів. Майже все роблять з погодження інших.
Люди з функціональним підсиленням орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку є:
високоорганізованими,
інтелектуалами,
з талантом управління,
доброчесними,
моральними,
урівноваженими,
з інтернальним локус-контролем.
Суспільство у складні періоди буття є до них прихильним, а у стабільних умовах зневажливо із заздрістю до них відноситься. Найкраще вони підходять для кризис-менеджменту і управління великими групами людей. Це природжені лідери безпеки і не лише.
Для осіб з проявами ослаблення орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку характерним є:
інфантильність;
імпульсивність;
емоційна лабільність;
гедоністична мотивація;
моральна агнозія;
моральна апраксія;
пошукова активність;
схильність до ризику.
Переважно ці люди спочатку діють, а потім можливо замисляться над скоєним. Проте велика кількість спроб і легкість порушення правил дає їм в дечому перевагу. Саме у такий спосіб відбувається багато відкриттів і багато травматизму на виробництві.
Люди з функціональним підсиленням вентромедіальної частини префронтальної кори мозку є:
емпатійними,
інтелектуальними,
добродушними,
просоціальними,
чесними,
великодушними.
Такому нейропсихологічному типу у суспільстві корупціонерів дуже важко. Якщо вони не створили свій мікросвіт то їх чикає дезадаптація та розпач у житті. Управлінці такого типу найкраще підходять для розпорядження коштами, бо вони реально не крадуть, а захоплені процесом творення.
Для осіб з проявами ослаблення вентромедіальної частини префронтальної кори мозку характерним є:
харизматичність,
відсутність совісті,
відсутність емпатії,
хороші інтелектуальні здібності.
Розвинений інтелект дає змогу експлуатувати, маніпулювати і паразитувати на інших. Відсутність сорому, обов’язку та відповідальності дозволяє легко виходити за межі моралі. Це най успішний тип у ієрархічному суспільстві.
Люди з функціональним підсиленням передньої цингулярної кори мозку є:
високоінтелектуальними,
з високою здатністю до моделювання,
та високою прогностичною здатністю.
Найкраще вони підходять до управління масштабними розгорнутими у часі процесами.
Для осіб з проявами ослаблення передньої цингулярної кори мозку, характерним є:
ригідність,
застрягання на певному виді діяльності
прогностична нездатність,
інтелектуальна слабкість,
консерватизм.
Це тип дуже вороже ставиться до інновацій і найкраще підходить для збереження традицій і нагляду над іншими людьми.
Кожен з нейротипів є важливим і найкраще підходить до певної діяльності.
Де пройти тестування
Пройти тестування можна за посиланням.
Для консультацій і співпраці звертайтеся до Науково-практичного центру Нейропсихології та психосоматики Дева Клінік.
Ознайомитися з монографією Богдана Ткача «NeuroSTEM. Імплементація персоноцентричної нейропедагогіки Богдана Ткача (2014) у STEM освіту» можна за посиланням.
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