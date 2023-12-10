Нематериальное культурное наследие. Искусство итальянской оперы попало в Список ЮНЕСКО

Итальянское оперное пение – это физиологически контролируемый способ пения, усиливающий опорную силу голоса в акустических пространствах, таких как аудитории, амфитеатры, арены и церкви. Теперь он официально признан нематериальным наследием ЮНЕСКО.

Итальянское оперное пение внесли в наследие ЮНЕСКО

Искусство итальянской оперы добавили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его описывают как "средство свободного самовыражения" с культурной ценностью, "признанной на национальном и международном уровнях", сообщил The Guadian.

В ЮНЕСКО заявили по этому поводу:

Итальянское оперное пение – это физиологически контролируемый способ пения, усиливающий опорную силу голоса в акустических пространствах, таких как аудитории, амфитеатры, арены и церкви. Выполняется людьми всех статей, ассоциируется со специфической мимикой и жестами и предполагает сочетание музыки, драматургии, актерского мастерства и инсценировки. Поделиться

ЮНЕСКО описала эту практику как "средство свободного самовыражения и диалога между поколениями", а ее культурная ценность "признана на национальном и международном уровнях".

Это официальное подтверждение того, что мы уже знали: оперное пение является мировым достижением, – отметил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано. Поделиться

Беатриче Венеци, дирижер и музыкальная советница министра, добавила, что внесение в список ЮНЕСКО "заставляет нас гордиться как оперное сообщество и как итальянцев – эта живая форма искусства является фундаментальным столбом нашей культуры".

Итальянская опера: что известно

Итальянская опера появилась в конце 1500-х годов во Флоренции и дала многие всемирно известные композиторы – от Клаудио Монтеверди и Антонио Вивальди до Джоаккино Россини и Джузеппе Верди.

Первой оперой в Италии считается "Дафна" Якопо Пери, поставленная во Флоренции в 1598 году для двора семьи Медичи, а первым крупным композитором оперы считается итальянец Клаудио Монтеверди, живший с 1567 по 1643 год.

В настоящее время в Италии существует около 60 оперных театров.