Нематеріальна культурна спадщина. Мистецтво італійської опери потрапило до Списку ЮНЕСКО

Італійський оперний спів – це фізіологічно контрольований спосіб співу, який посилює опорну силу голосу в акустичних просторах, таких як аудиторії, амфітеатри, арени та церкви. Тепер він офіційно визнаний нематеріальною сппдщиною ЮНЕСКО.

Італійський оперний спів внесли до спадщини ЮНЕСКО

Мистецтво італійської опери додали в Список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Його описують як "засіб вільного самовираження" з культурною цінністю, "визнаною на національному та міжнародному рівнях", повідомило The Guadian.

В ЮНЕСКО заявили з цього приводу:

Італійський оперний спів – це фізіологічно контрольований спосіб співу, який посилює опорну силу голосу в акустичних просторах, таких як аудиторії, амфітеатри, арени та церкви. Виконується людьми всіх статей, асоціюється зі специфічною мімікою та жестами й передбачає поєднання музики, драматургії, акторської майстерності та інсценізації. Поширити

ЮНЕСКО описала цю практику як "засіб вільного самовираження і діалогу між поколіннями", а її культурна цінність "визнана на національному та міжнародному рівнях".

Це офіційне підтвердження того, що ми вже знали: оперний спів є світовим досягненням, – зазначив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано. Поширити

Беатріче Венеці, диригентка і музична радниця міністра, додала, що внесення до списку ЮНЕСКО "змушує нас пишатися як оперну спільноту і як італійців – ця жива форма мистецтва є фундаментальним стовпом нашої культури".

Італійська опера: що відомо

Італійська опера з'явилася наприкінці 1500-х років у Флоренції й дала багато всесвітньо відомих композиторів – від Клаудіо Монтеверді та Антоніо Вівальді до Джоаккіно Россіні та Джузеппе Верді.

Першою оперою в Італії вважається "Дафна" Якопо Пері, поставлена у Флоренції в 1598 році для двору родини Медічі, а першим великим композитором опери вважається італієць Клаудіо Монтеверді, який жив з 1567 по 1643 рік.

Нині в Італії існує близько 60 оперних театрів.