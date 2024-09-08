Николь Кидман поделилась печальной новостью о смерти матери
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Николь Кидман поделилась печальной новостью о смерти матери

Николь Кидман
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Источник:  People

Голливудская актриса Николь Кидман сообщила о смерти собственной матери, Жанеле Энн Кидман.

Главные тезисы

  • Николь Кидман сообщила печальную новость о смерти матери.
  • Актриса известна своим вкладом в мир кино и гуманитарные дела, включая сотрудничество с ООН.
  • Смерть Жанель Энн Кидман стала большой утратой для Николь, которая выразила благодарность матери за поддержку в карьере.
  • Николь Кидман - одна из самых известных актрис Голливуда с множеством выдающихся фильмов и Оскаром за лучшую женскую роль.
  • После ухода матери Николь Кидман временно отказалась от общения с поклонниками, чтобы пройти через процесс утраты и поддержать семью.

Что известно о смерти матери Николь Кидман

Отмечается, что актриса узнала о смерти матери во время пребывания в Италии на Венецианском кинофестивале, где должна получить награду за роль в ленте "Девочка".

Роль Кидман в этом фильме была признана лучшей женской ролью.

Подчеркивается, что известие о смерти матери заставило актрису срочно вернуться в США, а награду пришлось забрать режиссеру ленты Галине Рейн.

Сегодня я прибыла в Венецию, чтобы вскоре узнать, что моя прекрасная, храбрая мать Джанель Энн Кидман только что умерла. Я шокирована и должна ехать в свою семью, но эта награда для нее. Она сформировала меня, направляла меня и сделала меня. Я очень благодарна за то, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито, — признается Кидман.

Николь Кидман сообщила о смерти матери
Николь Кидман с матерью Жанель Энн Кидман

Пока Кидман посвятила себя семье. Она обратилась к поклонникам с просьбой не беспокоить ее и дать ей некоторое время, чтобы смириться с утратой.

Что известно о звездной кинокарьере Николь Кидман

Николь — одна из самых известных и титулованных актрис современного Голливуда. Она родилась 20 июня 1967 года в Гавайях, но ее семья вскоре переехала в Австралию, где Николь выросла. Карьеру в кино Кидман начала в Австралии, однако международное признание получила после роли в фильме "Дни грома" (1990), где она снималась вместе с Томом Крузом, с которым была в браке.

Среди ее самых известных фильмов — "Мулен Руж!", "Часы", за которые она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль, "Догвилль", "Уничтожение".

Кроме кинокарьеры, Кидман также активно занимается благотворительной деятельностью, в частности, сотрудничает с ООН в сфере защиты прав женщин.

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