Голлівудська актриса Ніколь Кідман повідомила про смерть власної матері, Жанель Енн Кідман.
Головні тези:
- Ніколь Кідман повідомила про смерть матері, Жанель Енн Кідман, під час перебування на Венеційському кінофестивалі.
- Визнана голлівудська актриса визначилася у світі кіно та гуманітарних справ, активно співпрацюючи з ООН.
- Кар'єра Кідман розпочалася в Австралії, але найбільшу популярність їй принесла роль у фільмі “Дні грому” та “Години”, за який отримала премію “Оскар”.
- Після смерті матері, Ніколь Кідман просила шанувальників надати їй час для змирення з втратою та присвятила себе родині.
- Смерть Жанель Енн Кідман стала великою втратою для актриси, яка висловила подяку матері за вплив на її кар'єру та зростання як особистості.
Що відомо про смерть матері Ніколь Кідман
Зазначається, що актриса дізналась про смерть матері під час перебування в Італії на Венеційському кінофестивалі, де мала отримати нагороду за роль у стрічці "Дівчинка".
Роль Кідман у цьому фільмі була визнана найкращою жіночою роллю.
Підкреслюється, що звістка про смерть матері змусила актрису терміново повернутись до США, а нагороду довелось забрати режисерці стрічки Галині Рейн.
Наразі Кідман присвятила себе родині. Вона звернулася до шанувальників з проханням не турбувати її та дати їй деякий час, аби змиритися з утратою.
Що відомо про зіркову кінокар’єру Ніколь Кідман
Ніколь — одна з найвідоміших і найбільш титулованих актрис сучасного Голлівуду. Вона народилася 20 червня 1967 року на Гаваях, але її родина незабаром переїхала до Австралії, де Ніколь виросла. Кар'єру в кіно Кідман розпочала в Австралії, проте міжнародне визнання здобула після ролі у фільмі "Дні грому" (1990), де вона знімалася разом із Томом Крузом, з яким була у шлюбі.
Серед її найвідоміших фільмів — "Мулен Руж!", "Години", за який вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, "Догвіль", "Знищення".
Крім кінокар'єри, Кідман також активно займається благодійною діяльністю, зокрема співпрацює з ООН у сфері захисту прав жінок.
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