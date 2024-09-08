Що відомо про смерть матері Ніколь Кідман

Зазначається, що актриса дізналась про смерть матері під час перебування в Італії на Венеційському кінофестивалі, де мала отримати нагороду за роль у стрічці "Дівчинка".

Роль Кідман у цьому фільмі була визнана найкращою жіночою роллю.

Підкреслюється, що звістка про смерть матері змусила актрису терміново повернутись до США, а нагороду довелось забрати режисерці стрічки Галині Рейн.

Сьогодні я прибула до Венеції, щоб незабаром дізнатися, що моя прекрасна, хоробра мати Джанель Енн Кідман щойно померла. Я шокована і маю їхати до своєї родини, але ця нагорода — для неї. Вона сформувала мене, спрямовувала мене та зробила мене. Я дуже вдячна за те, що можу вимовити її ім'я перед усіма вами. Зіткнення життя та мистецтва розриває серце, і моє серце розбите, — зізнається Кідман. Поширити

Ніколь Кідман з матір’ю Жанель Енн Кідман

Наразі Кідман присвятила себе родині. Вона звернулася до шанувальників з проханням не турбувати її та дати їй деякий час, аби змиритися з утратою.

Що відомо про зіркову кінокар’єру Ніколь Кідман

Ніколь — одна з найвідоміших і найбільш титулованих актрис сучасного Голлівуду. Вона народилася 20 червня 1967 року на Гаваях, але її родина незабаром переїхала до Австралії, де Ніколь виросла. Кар'єру в кіно Кідман розпочала в Австралії, проте міжнародне визнання здобула після ролі у фільмі "Дні грому" (1990), де вона знімалася разом із Томом Крузом, з яким була у шлюбі.

Серед її найвідоміших фільмів — "Мулен Руж!", "Години", за який вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, "Догвіль", "Знищення".

Крім кінокар'єри, Кідман також активно займається благодійною діяльністю, зокрема співпрацює з ООН у сфері захисту прав жінок.