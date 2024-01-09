"Новая почта" меняет название – детали

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи Украины, компания "Новая почта", меняет название. Теперь она будет называться Nova.

«Новая почта» изменяет название на NOVA

"Новая почта" со временем расширила направления своей деятельности и теперь меняет наименование на NOVA.

Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA, – сообщили в компании. Поделиться

Как отметили в пресс-службе, "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. Сейчас в группу входят несколько компаний:

«Новая почта» в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет 11400 отделений и 15500 почтоматов по всей Украине.

Nova Post Europe – компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов. Она обеспечивает доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Компания уже открыла свои представительства в 11 странах: Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Италии.

NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки.

Nova Global – компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами. Из Nova Global любые интернет-магазины в странах Северной и Южной Америки, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Великобритании становятся доступными для украинского потребителя с доставкой товаров «Новой почтой».

Supernova Airlines доставляет посылки по всему миру. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы, а вскоре начнет трансконтинентальные полеты грузовыми самолетами.

IT-компания Nova Digital – это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности.

Новая Почта вне Украины

Украинская компания «Новая Почта» вышла на международный рынок.

По состоянию на октябрь прошлого года в стране было открыто 2 отделения – в Варшаве и Кракове.

В настоящее время в Варшаве работает 6 отделений. Всего с 3 октября 2022 года компания запустила 20 отделений, в частности, в Кракове, Гданьске, Познани, Лодзи, Люблине, Ряшиве, Катовице и получила документ, предоставляющий Новой Почте официальный статус почтового оператора в Польше.