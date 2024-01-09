"Нова пошта" змінює назву — деталі

Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку України, компанія "Нова пошта", змінює назву. Тепер вона називатиметься Nova.

«Нова пошта» змінює назву на NOVA

«Нова пошта» з часом розширила напрямки своєї діяльності і тепер змінює найменування на NOVA.

Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів - NOVA, - повідомили в компанії. Поширити

Як зазначили в прес-службі, "Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року. Зараз до групи входять декілька компаній:

«Нова пошта» в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні.

Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес клієнтів. Вона забезпечує доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія.

NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу.

Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великої Британії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів «Новою поштою».

Supernova Airlines доставляє посилки по всьому світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи, а невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital — це потужний виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості.

Нова Пошта поза Україною

Українська компанія Нова Пошта вийшла на міжнародний ринок.

Станом на жовтень минулого року у країні було відкрито 2 відділення — у Варшаві та Кракові.

Наразі у Варшаві працює 6 відділень. Загалом із 3 жовтня 2022 року компанія запустила 20 відділень, зокрема у Кракові, Гданську, Познані, Лодзі, Любліні, Ряшиві, Катовіце та отримала документ, який надає Новій Пошті офіційний статус поштового оператора в Польщі.