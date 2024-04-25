Новая угроза человечеству. Ученые предупреждают о распространении опасных болезней
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Новая угроза человечеству. Ученые предупреждают о распространении опасных болезней

Комары
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Источник:  Sky News

Из-за изменения климата эпидемии малярии и лихорадки могут участиться и распространиться на новые регионы. По прогнозам ученых, к концу века более половины населения планеты может оказаться под угрозой заражения болезнями, переносимыми комарами.

Могут ли комары уничтожить человечество

Эксперты предупреждают, что глобальное потепление приведет к распространению комаров, переносящих малярию и лихорадку, на новые территории, включая части Северной Европы и другие регионы мира.

Это может иметь катастрофические последствия для здоровья людей, ведь эти болезни могут привести к серьезным осложнениям, а иногда и смерти.

Ученые бьют тревогу, потому что в Великобритании и всем мире наблюдается стремительный рост заболеваемости малярией и лихорадкой денге.

В прошлом году, впервые за более чем 20 лет, случаи заражения малярией превысили данные 2000 года. В 2023 году было зарегистрировано 2004 случая в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии после поездок за границу.

Это значительный рост по сравнению с 1369 случаями в 2022 году. Рост связан с возрождением малярии во многих странах и увеличением количества поездок за границу после отмены пандемических ограничений.

По данным ВОЗ, количество случаев лихорадки денге выросло в десять раз за последние два десятилетия. В 2000 году было зарегистрировано 500 тыс случаев, а в 2019 году — уже более 5 млн.

Прогнозы ученых по распространению лихорадки и малярии

Исследователи прогнозируют, если глобальное потепление удастся ограничить до 1 градуса Цельсия, то к 2100 году количество людей, которым грозит лихорадка денге и малярия, может возрасти на 2,4 млрд. по сравнению с 1970-1999 годами.

Однако если нынешняя концентрация выбросов углерода и рост населения сохранится, то к концу века от этих болезней могут пострадать 4,7 млрд человек.

Профессор Лоу призвал к лучшему прогнозированию и своевременному вмешательству, чтобы предотвратить вспышки заболеваний, переносимых комарами, таких как малярия и лихорадка денге.

Мы должны предусматривать вспышки и своевременно вмешиваться, чтобы предотвратить возникновение заболеваний, — подчеркнул он.

В настоящее время исследователи работают над разработкой методов прогнозирования мест и времени возникновения эпидемий, используя данные о заболеваемости и изменениях климата.

Результаты этих исследований были представлены на Глобальном конгрессе ESCMID в Барселоне, Испания.

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