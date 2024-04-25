Через зміни клімату епідемії малярії та лихоманки можуть стати частішими та поширитися на нові регіони. За прогнозами вчених, до кінця століття більше половини населення планети може опинитися під загрозою зараження хворобами, які переносяться комарами.

Чи можуть комарі знищити людство

Експерти попереджають, що глобальне потепління призведе до поширення комарів, які переносять малярію та лихоманку, на нові території, включаючи частини Північної Європи та інші регіони світу.

Це може мати катастрофічні наслідки для здоров'я людей, адже ці хвороби призводять до серйозних ускладнень, а іноді й до смерті.

Вчені б'ють на сполох, бо у Великій Британії та всьому світі спостерігається стрімке зростання захворюваності на малярію та лихоманку денге.

Минулого року вперше за понад 20 років завезені випадки малярії перевищили 2000. У 2023 році було зареєстровано 2004 випадки в Англії, Уельсі та Північній Ірландії після поїздок за кордон.

Це значне зростання порівняно з 1369 випадками у 2022 році. Зростання пов'язане з відродженням малярії в багатьох країнах та збільшенням кількості поїздок за кордон після скасування пандемічних обмежень.

За даними ВООЗ, кількість випадків лихоманки денге зросла в десять разів за останні два десятиліття. У 2000 році було зареєстровано 500 тис випадків, а у 2019 році — вже понад 5 млн.

Прогнози вчених щодо поширення лихоманки та малярії

Дослідники прогнозують, якщо глобальне потепління вдасться обмежити до 1 градуса Цельсія, то до 2100 року кількість людей, яким загрожує лихоманка денге та малярія, може зрости на 2,4 млрд порівняно з 1970-1999 роками.

Однак, якщо нинішня траєкторія викидів вуглецю та зростання населення збережеться, то до кінця століття від цих хвороб можуть постраждати 4,7 млрд людей.

Професор Лоу закликав до кращого прогнозування та своєчасного втручання, щоб запобігти спалахам захворювань, що переносяться комарами, таких як малярія та лихоманка денге.

Ми повинні передбачати спалахи та своєчасно втручатися, щоб запобігти виникненню захворювань, — підкреслив він

Наразі дослідники працюють над розробкою методів прогнозування місць та часу виникнення епідемій, використовуючи дані про захворюваність та зміни клімату.

Результати цих досліджень були представлені на Глобальному конгресі ESCMID у Барселоні, Іспанія.