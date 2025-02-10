Новый альбом The Weeknd триумфально возглавил чарт Billboard 200
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Новый альбом The Weeknd триумфально возглавил чарт Billboard 200

The Weeknd
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Источник:  Variety

Вышедший 31 января шестой студийный альбом Hurry Up Tomorrow канадского певца The Weeknd за первую неделю был продан 490,5 тыс раз

Главные тезисы

  • Шестой студийный альбом Hurry Up Tomorrow The Weeknd стал абсолютным лидером чарта Billboard 200, продав более 490,5 тыс. копий за первую неделю.
  • Рекордный показатель продаж сделал Hurry Up Tomorrow одним из самых успешных альбомов The Weeknd и превзошел результаты даже Тейлор Свифт.
  • Альбом содержит 22 песни, включая коллаборации с такими артистами, как Джорджио Мородера, Anitta, Florence + the Machine, Future и другими.

Новый альбом The Weeknd побил мировой рекорд

Альбом канадского музыканта Новый альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow занял первое место в чарте Billboard 200 с продажами 490,5 тыс. электронные копии.

Это лучший показатель среди всех пластинок с тех пор, как The Tortured Poets Department Тейлор Свифт дебютировал на 1-й строчке чарта с продажами 2,62 млн копий.

Это также самый лучший результат в карьере самого The Weeknd. Продажи Hurry Up Tomorrow превысили After Hours на 6 тыс. единиц.

Согласно данным Luminate, песни из альбома на стримингах прослушали 171,5 млн раз.

Альбом состоит из 22 песен, в том числе из треков с участием продюсера-новатора Джорджио Мородера, Anitta, Justice, Тревиса Скотта, Florence + the Machine, Future, Ланы Дель Рэй и Playboi Carti.

Альбом также должен получить собственный фильм от Lionsgate и режиссера Трея Эдварда Шульца из The Weeknd, Дженной Ортегой и Барри Кеоганом в главных ролях.

Премьера фильма намечена на 16 мая. Hurry Up Tomorrow — это напряженный триллер, в котором звучит музыка из нового альбома.

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