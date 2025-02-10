Новый альбом The Weeknd триумфально возглавил чарт Billboard 200

Вышедший 31 января шестой студийный альбом Hurry Up Tomorrow канадского певца The Weeknd за первую неделю был продан 490,5 тыс раз

Новый альбом The Weeknd побил мировой рекорд

Альбом канадского музыканта Новый альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow занял первое место в чарте Billboard 200 с продажами 490,5 тыс. электронные копии.

Это лучший показатель среди всех пластинок с тех пор, как The Tortured Poets Department Тейлор Свифт дебютировал на 1-й строчке чарта с продажами 2,62 млн копий. Поделиться

Это также самый лучший результат в карьере самого The Weeknd. Продажи Hurry Up Tomorrow превысили After Hours на 6 тыс. единиц.

Согласно данным Luminate, песни из альбома на стримингах прослушали 171,5 млн раз.

Альбом состоит из 22 песен, в том числе из треков с участием продюсера-новатора Джорджио Мородера, Anitta, Justice, Тревиса Скотта, Florence + the Machine, Future, Ланы Дель Рэй и Playboi Carti.

Альбом также должен получить собственный фильм от Lionsgate и режиссера Трея Эдварда Шульца из The Weeknd, Дженной Ортегой и Барри Кеоганом в главных ролях.