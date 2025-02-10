Новый альбом The Weeknd триумфально возглавил чарт Billboard 200

Вышедший 31 января шестой студийный альбом Hurry Up Tomorrow канадского певца The Weeknd за первую неделю был продан 490,5 тыс раз
Главные тезисы
- Шестой студийный альбом Hurry Up Tomorrow The Weeknd стал абсолютным лидером чарта Billboard 200, продав более 490,5 тыс. копий за первую неделю.
- Рекордный показатель продаж сделал Hurry Up Tomorrow одним из самых успешных альбомов The Weeknd и превзошел результаты даже Тейлор Свифт.
- Альбом содержит 22 песни, включая коллаборации с такими артистами, как Джорджио Мородера, Anitta, Florence + the Machine, Future и другими.
Новый альбом The Weeknd побил мировой рекорд
Альбом канадского музыканта Новый альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow занял первое место в чарте Billboard 200 с продажами 490,5 тыс. электронные копии.
Это также самый лучший результат в карьере самого The Weeknd. Продажи Hurry Up Tomorrow превысили After Hours на 6 тыс. единиц.
Согласно данным Luminate, песни из альбома на стримингах прослушали 171,5 млн раз.
Альбом состоит из 22 песен, в том числе из треков с участием продюсера-новатора Джорджио Мородера, Anitta, Justice, Тревиса Скотта, Florence + the Machine, Future, Ланы Дель Рэй и Playboi Carti.
Альбом также должен получить собственный фильм от Lionsgate и режиссера Трея Эдварда Шульца из The Weeknd, Дженной Ортегой и Барри Кеоганом в главных ролях.
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