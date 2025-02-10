Новий альбом The Weeknd тріумфально очолив чарт Billboard 200

Шостий студійний альбом Hurry Up Tomorrow канадського співака The Weeknd, що вийшов 31 січня, за перший тиждень був проданий 490,5 тис разів
Головні тези:
- Альбом Hurry Up Tomorrow The Weeknd очолив чарт Billboard 200, продавши 490,5 тис. копій за перший тиждень.
- У світі музики це рекордний показник, перевершуючи результати навіть Тейлор Свіфт.
- Альбом містить 22 пісні з участю відомих артистів та очікується власний фільм від Lionsgate.
- За даними Luminate, пісні з альбому на стримінгах прослухали 171,5 млн разів.
Новий альбом The Weeknd побив світовий рекорд
Альбом канадського музиканта Новий альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow посів перше місце в чарті Billboard 200 з продажами 490,5 тис. електронних копій.
Це також найкращий результат у карʼєрі самого The Weeknd. Продажі Hurry Up Tomorrow перевищили After Hours на 6 тис одиниць.
Згідно з даними Luminate, пісні з альбому на стримінгах прослухали 171,5 млн разів.
Альбом складається з 22 пісень, зокрема з треків за участі продюсера-новатора Джорджіо Мородера, Anitta, Justice, Тревіса Скотта, Florence + the Machine, Future, Лани Дель Рей та Playboi Carti.
Альбом також має отримати власний фільм від Lionsgate і режисера Трея Едварда Шульца з The Weeknd, Дженною Ортегою та Баррі Кеоганом у головних ролях.
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