Новий альбом The Weeknd тріумфально очолив чарт Billboard 200
Категорія
Шоу-бізнес
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Новий альбом The Weeknd тріумфально очолив чарт Billboard 200

The Weeknd
Джерело:  Variety

Шостий студійний альбом Hurry Up Tomorrow канадського співака The Weeknd, що вийшов 31 січня, за перший тиждень був проданий 490,5 тис разів

Головні тези:

  • Альбом Hurry Up Tomorrow The Weeknd очолив чарт Billboard 200, продавши 490,5 тис. копій за перший тиждень.
  • У світі музики це рекордний показник, перевершуючи результати навіть Тейлор Свіфт.
  • Альбом містить 22 пісні з участю відомих артистів та очікується власний фільм від Lionsgate.
  • За даними Luminate, пісні з альбому на стримінгах прослухали 171,5 млн разів.

Новий альбом The Weeknd побив світовий рекорд

Альбом канадського музиканта Новий альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow посів перше місце в чарті Billboard 200 з продажами 490,5 тис. електронних копій.

Це найкращий показник серед всіх платівок відтоді, як The Tortured Poets Department Тейлор Свіфт дебютував на 1-й сходинці чарту з продажами 2,62 млн копій.

Це також найкращий результат у карʼєрі самого The Weeknd. Продажі Hurry Up Tomorrow перевищили After Hours на 6 тис одиниць.

Згідно з даними Luminate, пісні з альбому на стримінгах прослухали 171,5 млн разів.

Альбом складається з 22 пісень, зокрема з треків за участі продюсера-новатора Джорджіо Мородера, Anitta, Justice, Тревіса Скотта, Florence + the Machine, Future, Лани Дель Рей та Playboi Carti.

Альбом також має отримати власний фільм від Lionsgate і режисера Трея Едварда Шульца з The Weeknd, Дженною Ортегою та Баррі Кеоганом у головних ролях.

Прем'єра фільму запланована на 16 травня. Hurry Up Tomorrow — це напружений трилер, у якому звучить музика з нового альбому.

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Категорія
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