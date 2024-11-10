Новый штамм COVID-19. Что важно знать и как уберечься

По словам ученых, во многих странах Европы, Китае и США уже обнаружили новый вариант COVID-19, получивший название ХЭС.

Что известно о штамме ХЭС

По словам доктора медицинских наук и специалиста по инфекционным заболеваниям Йельского университета (США) Скотта Робертса, одним из главных отличий является то, что XЭC образовался путем слияния двух ранее известных вариантов коронавируса. Прежде всего, речь идет о таких как:

KP.3.1.1, "потомок" KP.3;

гибрид двух вариантов JN.1 ("Дженни");

MC.1, "потомок" KP.3.1.1.

Что касается второй особенности, то речь идет о том, что штамм XЭC имеет по меньшей мере одну новую мутацию.

По мнению экспертов, те вакцины, которые уже изобрели для защиты организма от COVID-19, будут "хорошо работать против XЭC и других вариантов, которые могут преобладать в будущем".

Однако невозможно гарантировать 100% совпадение между вакциной и циркулирующим вариантом, учитывая его мутацию, говорит Скотт Робертс, доктор медицинских наук и специалист по инфекционным заболеваниям Йельского университета (США). Недавно обновленные вакцины также должны обеспечить защиту от XЭC. Поделиться

Как уберечься от штамма ХЭС

По словам ученых, лучшей защитой от любого варианта коронавируса до сих пор остается вакцинация. Нельзя забывать о прививках обновленными вакцинами Pfizer, Moderna и Novavax.

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Специалисты отмечают, что также снизить риск инфицирования помогут:

соблюдение правил гигиены (чистка поверхностей, частое мытье рук);

проветривание помещения;

при появлении симптомов — самоизоляция;

носить маску на лице в многолюдных местах.