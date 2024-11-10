Новый штамм COVID-19. Что важно знать и как уберечься

По словам ученых, во многих странах Европы, Китае и США уже обнаружили новый вариант COVID-19, получивший название ХЭС.
Главные тезисы
- Штамм COVID-19 ХЭС образовался путем слияния ранее известных вариантов коронавируса.
- Самая эффективная защита от нового штамма – вакцинация обновленными вакцинами Pfizer, Moderna и Novavax.
- Соблюдение правил гигиены, проветривание помещения, самоизоляция при симптомах и ношение маски – основные меры предотвращения инфицирования коронавирусом.
Что известно о штамме ХЭС
По словам доктора медицинских наук и специалиста по инфекционным заболеваниям Йельского университета (США) Скотта Робертса, одним из главных отличий является то, что XЭC образовался путем слияния двух ранее известных вариантов коронавируса. Прежде всего, речь идет о таких как:
KP.3.1.1, "потомок" KP.3;
гибрид двух вариантов JN.1 ("Дженни");
MC.1, "потомок" KP.3.1.1.
Что касается второй особенности, то речь идет о том, что штамм XЭC имеет по меньшей мере одну новую мутацию.
По мнению экспертов, те вакцины, которые уже изобрели для защиты организма от COVID-19, будут "хорошо работать против XЭC и других вариантов, которые могут преобладать в будущем".
Как уберечься от штамма ХЭС
По словам ученых, лучшей защитой от любого варианта коронавируса до сих пор остается вакцинация. Нельзя забывать о прививках обновленными вакцинами Pfizer, Moderna и Novavax.
Специалисты отмечают, что также снизить риск инфицирования помогут:
соблюдение правил гигиены (чистка поверхностей, частое мытье рук);
проветривание помещения;
при появлении симптомов — самоизоляция;
носить маску на лице в многолюдных местах.
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