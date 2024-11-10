Новий штам COVID-19. Що важливо знати та як вберегтися

За словами науковців, у багатьох країнах Європи, Китаї та США уже виявили новий варіант COVID-19, що отримав назву ХЕС. Варто зазначити, що він є частиною "сімейства" Омікрон.
Головні тези:
- Штам COVID-19 ХЕС утворився шляхом злиття раніше відомих варіантів коронавірусу.
- Найефективнішим захистом від нового штаму є вакцинація оновленими вакцинами Pfizer, Moderna та Novavax.
- Дотримання правил гігієни, провітрювання приміщення, самоізоляція при симптомах та носіння маски - основні заходи запобігання інфікування коронавірусом.
Що відомо про штам ХЕС
За словами доктора медичних наук та фахівця з інфекційних захворювань Єльського університету (США) Скотта Робертса, однією з головних відмінностей є те, що XEC утворився шляхом злиття двох раніше відомих варіантів коронавірусу. Насамперед йдеться про такі:
KP.3.1.1, "нащадок" KP.3;
гібрид двох варіантів JN.1 ("Дженні");
MC.1, "нащадок" KP.3.1.1.
Що стосується другої особливості, то мовиться про те штам XEC має щонайменше одну нову мутацію.
На переконання експертів, ті вакцини, які вже винайшли для захисту організму від COVID-19, будуть "добре працювати проти XEC та інших варіантів, які можуть переважати у майбутньому".
Як вберегтися від штаму ХЕС
За словами науковців, найкращим захистом від будь-якого варіанту коронавірусу досі залишається вакцинація. Тож не можна забувати про щеплення оновленими вакцинами Pfizer, Moderna та Novavax.
Фахівці наголошуються, що також знизити ризик інфікування допоможуть:
дотримання правил гігієни (чищення поверхонь, часте миття рук);
провітрювання приміщення;
при появі симптомів перебування вдома;
носіння маски на обличчі у багатолюдних місцях.
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