Новый трейлер байопика о Майкле Джексоне появился в сети — видео

Новый трейлер байопика "Майкл" появился в сети

Съемки фильма Майкл были завершены в мае 2024 года, а премьера сначала была запланирована на апрель 2025 года, но затем дату перенесли на октябрь, однако в июне состоялись досъемки, что отодвинуло премьеру на апрель 2026 года.

Затем появилось сообщение о том, что фильм будет разделен на две части, однако первый трейлер свидетельствует о том, что он выйдет как один фильм. Поделиться

Режиссер фильма — Антуан Фукуа, известный по боевикам и триллерам, таким как Тренировочный день, Праведник и Падение Олимпа. Сценарий написал Джон Логан, номинированный на "Оскар" сценарист фильмов "Гладиатор", "Авиатор" и "Хьюго". Самого Майкла Джексона сыграл его настоящий племянник Джаафар Джексон, а номинант на Оскар Колман Доминго сыграет Джо Джексона.

Жизнь Майкла была сложной. Как режиссер, я стараюсь гуманизировать, но не отбеливать, и представить самую интересную, беспристрастную историю, которую я могу вместить в один полнометражный фильм, а зрители сами решат, что они испытывают после просмотра. Майкл, несомненно, остается влиятельным, культурно значимым артистом, чья жизнь и наследие достойны изучения, — сказал о проекте британский продюсер Грэм Кинг.

Бюджет фильма «Майкл» составляет 155 млн долл., и он выходит на экраны после разочарования кассовым собранием биографического фильма о гитаристе Брюсе Спрингстине, который с момента выхода в прошлом месяце заработал лишь 31 млн долл.