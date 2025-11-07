Новый трейлер байопика о Майкле Джексоне появился в сети — видео

В сети появился новый трейлер биографического фильма «Майкл» о легендарном американском певце и танцоре Майкле Джексоне.
Главные тезисы
- Новый трейлер байопика 'Майкл' о жизни Майкла Джексона вызвал ожидание у поклонников.
- Режиссером фильма является Антуан Фукуа, а сценарий написал номинированный на Оскар Джон Логан.
- Главные роли в фильме исполнили настоящий племянник Майкла Джексона и номинант на Оскар Колман Доминго.
Новый трейлер байопика "Майкл" появился в сети
Съемки фильма Майкл были завершены в мае 2024 года, а премьера сначала была запланирована на апрель 2025 года, но затем дату перенесли на октябрь, однако в июне состоялись досъемки, что отодвинуло премьеру на апрель 2026 года.
Режиссер фильма — Антуан Фукуа, известный по боевикам и триллерам, таким как Тренировочный день, Праведник и Падение Олимпа. Сценарий написал Джон Логан, номинированный на "Оскар" сценарист фильмов "Гладиатор", "Авиатор" и "Хьюго". Самого Майкла Джексона сыграл его настоящий племянник Джаафар Джексон, а номинант на Оскар Колман Доминго сыграет Джо Джексона.
Жизнь Майкла была сложной. Как режиссер, я стараюсь гуманизировать, но не отбеливать, и представить самую интересную, беспристрастную историю, которую я могу вместить в один полнометражный фильм, а зрители сами решат, что они испытывают после просмотра. Майкл, несомненно, остается влиятельным, культурно значимым артистом, чья жизнь и наследие достойны изучения, — сказал о проекте британский продюсер Грэм Кинг.
Бюджет фильма «Майкл» составляет 155 млн долл., и он выходит на экраны после разочарования кассовым собранием биографического фильма о гитаристе Брюсе Спрингстине, который с момента выхода в прошлом месяце заработал лишь 31 млн долл.
Больше по теме
- Категория
- Советы родителям
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-