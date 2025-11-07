Новий трейлер байопіку про Майкла Джексона з'явився у мережі — відео

Новий трейлер байопіка “Майкл” з’явився у мережі

Зйомки фільму «Майкл» були завершені в травні 2024 року, а прем'єра спочатку була запланована на квітень 2025 року, але потім дату перенесли на жовтень, однак в червні відбулись дозйомки, що відсунуло прем'єру на квітень 2026 року.

Потім з'явилися повідомлення про те, що фільм буде розділений на дві частини, однак перший трейлер свідчить про те, що він вийде як один фільм. Поширити

Режисер фільму — Антуан Фукуа, відомий за бойовиками та трилерами, такими як «Тренувальний день», «Праведник» та «Падіння Олімпу». Сценарій написав Джон Логан, номінований на «Оскар» сценарист фільмів «Гладіатор», «Авіатор» та «Хьюго». Самого Майкла Джексона зіграв його справжній племінник Джаафар Джексон, а номінант на «Оскар» Колман Домінго зіграє Джо Джексона.

Життя Майкла було складним. Як режисер, я прагну гуманізувати, але не відбілювати, і представити найцікавішу, неупереджену історію, яку я можу вмістити в один повнометражний фільм, а глядачі самі вирішать, що вони відчувають після перегляду. Майкл, безсумнівно, залишається впливовим, культурно значущим артистом, чиє життя і спадщина варті вивчення, — сказав про проєкт британський продюсер Грем Кінг.

Бюджет фільму «Майкл» становить 155 млн дол, і він виходить на екрани після розчарування касовими зборами біографічного фільму про гітариста Брюса Спрінгстіна, який з моменту виходу минулого місяця заробив лише 31 млн дол.