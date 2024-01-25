Обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях войны — это большой вызов

О вызовах стабильного энергоснабжения в условиях войны с редакцией online.ua в своем эссе поделилась Юлия Кирницкая, победительница конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, проведенном USAID Проектом энергетической безопасности (ПЭБ).

Энергия — это не просто физическая величина, это то, что обеспечивает сердцебиение Украины, функционирование всего: от предприятий до наших домов, всего, чем мы пользуемся.

Раньше молодежь могла не задумываться над тем, откуда берется энергия и насколько важна энергетическая безопасность. Однако с полномасштабным вторжением России в словаре каждого украинца появилось слово blackout (из англ. языка затемнение).

Мне кажется, что именно тогда мы почувствовали, насколько жизненно необходимо и как никогда важно стабильная поставка энергии. Оказалось, что обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях войны это незаурядный вызов.

Я часто задумываюсь над тем, почему энергетическая безопасность так важна для меня и Украины. Ответ очевиден: энергетика — это основа экономики, питающая производство.

Если у нас будет энергетический кризис, школы придется закрыть, врачи будут не в состоянии оказывать людям медицинскую помощь, а предприятия остановятся.

Лично для меня энергетическая безопасность означает, что я могу учиться без перерывов и иметь шанс на светлое будущее, а также оставаться на связи с друзьями и семьей. Это означает, что изобретения и технологии, о которых мы мечтаем, станут реальностью, а экономика будет основой для развития.

Мне 15, но я осознаю, что и от моих действий зависит энергетическая безопасность Украины. Каждый может начать ежедневно делать что-то для ее укрепления: сознательно потреблять энергию, выключать свет, выходя из комнаты, отсоединять от сети зарядные устройства, когда они не используются и использовать энергосберегающие бытовые приборы.

Из-за этих практических действий мы меняем свои привычки, лучше понимаем, почему энергетическая безопасность имеет значение, а распространяя информацию среди друзей и родных, мы масштабируем понимание и усилия, более экономно используем энергоресурсы.

Из-за таких простых вещей как экономия, мы уменьшаем потребление энергии, чтобы избежать больших энергетических проблем.

Сознательные и независимые, именно такими мы должны быть и заботиться о собственном вкладе в поддержку энергетики страны.

Чаще включать свет стоит только в своем сознании, а действовать с мыслью об энергетической безопасности.