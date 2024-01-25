Про виклики стабільного енергопостачання в умовах війни з редакцією online.ua у своєму есе поділилась Юлія Кірницька, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Енергія — це не просто фізична величина, це те, що забезпечує серцебиття України, функціонування всього: від підприємств до наших домівок, усього, чим ми користуємось.

Раніше молодь могла не замислюватись над тим, звідки береться енергія і наскільки важлива енергетична безпека важлива. Однак з повномасштабним вторгненням Росії, у словнику кожного українця з’явилося слово blackout (з англ.мови затемнення).

Мені здається, що саме тоді ми відчули наскільки життєво необхідно та як ніколи важливо стабільне постачання енергії. Виявилось, що забезпечити стабільне енергопостачання в умовах війни — це неабиякий виклик.

Я часто замислююсь над тим, чому енергетична безпека є такою важливою для мене та України. Відповідь очевидна: енергетика — це основа економіки, яка живить виробництво.

Якщо у нас буде енергетична криза, школи доведеться закрити, лікарі будуть не в змозі надавати людям медичну допомогу, а підприємства зупиняться.

Особисто для мене енергетична безпека означає, що я можу навчатися без перерв і мати шанс на світле майбутнє, а також залишатися на зв’язку з друзями і родиною. Це означає, що винаходи та технології, про які ми мріємо, стануть реальністю, а економіка матиме основу для розвитку.

Мені 15, але я свідома того, що і від моїх дій залежить енергетична безпека України. Кожен може почати щодня робити щось для її зміцнення: свідомо споживати енергію, вимикати світло, коли виходимо з кімнати, від’єднувати від мережі зарядні пристрої, коли вони не використовуються і використовувати енергозберігаючі побутові прилади.

Через ці практичні дії ми змінюємо свої звички, краще розуміємо чому енергетична безпека має значення, а поширюючи інформацію серед друзів та рідних, ми масштабуємо розуміння й зусилля, більш заощадливо використовуємо енергоресурси.

Через такі прості речі як економія, ми зменшуємо cпоживання енергії, аби уникнути більших енергетичних проблем.

Свідомі та незалежні, саме такими ми повинні бути і дбати про власний внесок у підтримку енергетики країни.

Частіше вмикати світло варто лиш у своїй свідомості й, а діяти — з думкою про енергетичну безпеку.