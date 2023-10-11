Объявлено имя победительницы Нобелевской премии экономики-2023 – кто она

Объявлен лауреат премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2023 году. Ею стала Клаудия Голдин.

Кто получил Нобелевскую премию экономики

Нобелевскую премию экономики 2023 получила Клаудия Голдин "за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин".

Нынешняя лауреат экономических наук сделала первый комплексный расчет заработка женщин и их участия на рынке труда. Исследования Клаудии Голдин показывают причины изменений, а также основные факторы, по которым до сих пор сохраняется гендерный разрыв.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Что известно о Клаудии Голдин

Клаудия Голдин родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке. Она американская экономистка, историкиня экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам.

Голдин - доктор философии, профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований. Ее называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Голдин просмотрела архивы и собрала данные из США более чем за 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему гендерные различия в доходах и уровнях занятости менялись со временем.

Она также дала более глубокое понимание факторов, влияющих на возможности женщин на рынке труда, и насколько востребована их работа. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе анализа и объяснительных моделей.

Исследования Голдин также доказывают, что изменения требуют времени, поскольку выбор, влияющий на всю карьеру, основывается на ожиданиях, которые впоследствии могут оказаться ложными. Ее знания уходят далеко за пределы США, и подобные модели наблюдаются во многих других странах.