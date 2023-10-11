Оголошено імʼя переможниці Нобелівської премії економіки-2023 — хто вона

Оголошено лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2023 року. Нею стала Клаудія Голдін.

Хто отримав Нобелівську премію економіки

Нобелівську премію економіки 2023 року отримала Клаудія Голдін "за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок".

Цьогорічна лауреатка економічних наук зробила перший комплексний розрахунок заробітку жінок та їхньої участі на ринку праці. Дослідження Клаудії Ґолдін показують причини змін, а також основні чинники, через які досі зберігається гендерний розрив.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Що відомо про Клаудію Голдін

Клаудія Голдін народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку. Вона американська економістка, історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, а також з гендерних питань.

Голдін є доктором філософії, професор Гарвардського університету і співробітниця Національного бюро економічних досліджень. Її називали однією серед десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Ґолдін переглянула архіви та зібрала дані зі США за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості змінювались із часом.

Вона також дала глибше розуміння факторів, які впливають на можливості жінок на ринку праці, і наскільки затребувана їхня робота. Той факт, що вибір жінок часто був і залишається обмеженим шлюбом і відповідальністю за дім і сім’ю, лежить в основі її аналізу та пояснювальних моделей.

Дослідження Голдін також доводять, що зміни потребують часу, оскільки вибір, який впливає на всю кар’єру, ґрунтується на очікуваннях, які згодом можуть виявитися хибними. Її знання сягають далеко за межі США, і подібні моделі спостерігаються в багатьох інших країнах.