"Окна жизни" для младенцев - где и как они работают в Украине
"Окно жизни" – это выход даже в безвыходной ситуации
Источник:  online.ua

Окно жизни в Украине — это специально оборудованный пункт при медицинских учреждениях, который дает возможность матери анонимно и безопасно оставить новорожденного ребенка, избегая уголовной ответственности. Он дает не только шанс спасения жизни младенца, но и драгоценное время, в течение которого мама может передумать и вернуться за своим ребенком.

Главные тезисы

  • Инициатива "Окно жизни" помогла спасти десятки жизней малышей в разных уголках Украины.
  • У человека, оставившего ребенка, есть еще 2 месяца, чтобы изменить свое решение.

Уже много лет подряд в Украине действует социальная инициатива по спасению младенцев, которые по разным причинам могут оказаться в опасности.

Бокс выглядит как небольшое окошко в стене больницы — доступ к нему открыт прямо с улицы круглосуточно.

Поскольку камер вокруг нет, то человеку, решившему оставить малыша, гарантирована полная анонимность.

Более того, не предусмотрена никакая уголовная ответственность, если жизни ребенка ничего не угрожало.

Внутри бокса — теплая кроватка, есть пеленки, одеяло, поэтому малыш точно не замерзнет.

После закрытия есть еще около 30 секунд, чтобы передумать и забрать ребенка.

Место для малыша оборудовано системой обогрева и кнопкой вызова персонала, которая сигнализирует врачам, что ребенка нужно забрать:

Главные преимущества "Окна жизни":

  • эктрена медицинская помощь для новорожденных;

  • сохранение жизни и здоровья ребенка;

  • возможность избежать трагических последствий;

  • шанс на дальнейшее устройство ребенка в семью;

  • анонимность для человека, который оставляет малыша;

  • отсутствие уголовной ответственности;

  • возможность вернуть своего ребенка в течение следующих 2 месяцев;

Где работают "Окна жизни" в Украине

Киев и Киевская область:

  • Киевский городской родильный дом №1: ул. Арсенальная, 5 (Печерский район).

  • Киевский городской роддом №2: ул. Мостицкая, 11 (Подольский район / Виноградарь).

  • Киевский городской роддом №5: проспект Валерия Лобановского, 2 (Соломенский район / Севастопольская площадь).

  • Киевский роддом №6: ул. Петра Запорожца, 26А (Днепровский район / Воскресенка).

  • Броварская многопрофильная клиническая больница

  • Мироновская ОБЛ

  • КП СМР «Белоцерковский роддом».

Львов и область:

  • Львовский областной перинатальный центр: ул. Джорджа Вашингтона, 6 (акушерский корпус, 1 этаж, справа от входа).

  • Городская детская клиницкая больница: ул. Филиппа Орлика, 4 (корпус отделения патологии новорожденных).

  • Дрогобычская городская больница №1 (ул. А. Шептицкого, 9)

Харьков и область:

  • Харьковский перинатальный центр (Салтовское шоссе, 264).

Винница и область:

  • Ячейка Религиозной миссии "Каритас-Спес" (ул Соборная, 18)

Житомир и область:

  • ул. Экипажно, 5

  • • ул. Строителей, 8

  • • ул. Киевская, 3

  • • ул. Рюмина, 5

  • • просп. Богоявленский, 336

Ивано-Франковск и область:

  • "Городская детская больница" (улица Чорновола, 44).

Ровно и область:

  • Ровенский областной перинатальный центр (ул. Вячеслава Чорновола, 29)

  • Варахская больница (ул Энергетиков, 23)

Луцк и область:

  • Луцкий клинический роддом (ул. Гулака Артемовского, д. 18 (Родильный корпус)

Одесса и область:

  • Больницы по адресам: ул. Космонавтов, 11/13; Слепневая, 3; Маршала Говорова, 28; Старопортофранковская, 24; Академика Заболотного, 26 А.

Хмельницкий и область:

  • Специализированная медико-санитарная части г. Нетешина ( улица Лесная, 1, Хмельницкая область)

Днепр и область:

Первый роддом (ул.Воскресенская, 2).

