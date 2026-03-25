"Окна жизни" для младенцев - где и как они работают в Украине

Окно жизни в Украине — это специально оборудованный пункт при медицинских учреждениях, который дает возможность матери анонимно и безопасно оставить новорожденного ребенка, избегая уголовной ответственности. Он дает не только шанс спасения жизни младенца, но и драгоценное время, в течение которого мама может передумать и вернуться за своим ребенком.
Главные тезисы
- Инициатива "Окно жизни" помогла спасти десятки жизней малышей в разных уголках Украины.
- У человека, оставившего ребенка, есть еще 2 месяца, чтобы изменить свое решение.
"Окно жизни" — это выход даже в безвыходной ситуации
Уже много лет подряд в Украине действует социальная инициатива по спасению младенцев, которые по разным причинам могут оказаться в опасности.
Бокс выглядит как небольшое окошко в стене больницы — доступ к нему открыт прямо с улицы круглосуточно.
Поскольку камер вокруг нет, то человеку, решившему оставить малыша, гарантирована полная анонимность.
Более того, не предусмотрена никакая уголовная ответственность, если жизни ребенка ничего не угрожало.
Внутри бокса — теплая кроватка, есть пеленки, одеяло, поэтому малыш точно не замерзнет.
После закрытия есть еще около 30 секунд, чтобы передумать и забрать ребенка.
Место для малыша оборудовано системой обогрева и кнопкой вызова персонала, которая сигнализирует врачам, что ребенка нужно забрать:
Главные преимущества "Окна жизни":
эктрена медицинская помощь для новорожденных;
сохранение жизни и здоровья ребенка;
возможность избежать трагических последствий;
шанс на дальнейшее устройство ребенка в семью;
анонимность для человека, который оставляет малыша;
отсутствие уголовной ответственности;
возможность вернуть своего ребенка в течение следующих 2 месяцев;
Где работают "Окна жизни" в Украине
Киев и Киевская область:
Киевский городской родильный дом №1: ул. Арсенальная, 5 (Печерский район).
Киевский городской роддом №2: ул. Мостицкая, 11 (Подольский район / Виноградарь).
Киевский городской роддом №5: проспект Валерия Лобановского, 2 (Соломенский район / Севастопольская площадь).
Киевский роддом №6: ул. Петра Запорожца, 26А (Днепровский район / Воскресенка).
Броварская многопрофильная клиническая больница
Мироновская ОБЛ
КП СМР «Белоцерковский роддом».
Львов и область:
Львовский областной перинатальный центр: ул. Джорджа Вашингтона, 6 (акушерский корпус, 1 этаж, справа от входа).
Городская детская клиницкая больница: ул. Филиппа Орлика, 4 (корпус отделения патологии новорожденных).
Дрогобычская городская больница №1 (ул. А. Шептицкого, 9)
Харьков и область:
Харьковский перинатальный центр (Салтовское шоссе, 264).
Винница и область:
Ячейка Религиозной миссии "Каритас-Спес" (ул Соборная, 18)
Житомир и область:
ул. Экипажно, 5
• ул. Строителей, 8
• ул. Киевская, 3
• ул. Рюмина, 5
• просп. Богоявленский, 336
Ивано-Франковск и область:
"Городская детская больница" (улица Чорновола, 44).
Ровно и область:
Ровенский областной перинатальный центр (ул. Вячеслава Чорновола, 29)
Варахская больница (ул Энергетиков, 23)
Луцк и область:
Луцкий клинический роддом (ул. Гулака Артемовского, д. 18 (Родильный корпус)
Одесса и область:
Больницы по адресам: ул. Космонавтов, 11/13; Слепневая, 3; Маршала Говорова, 28; Старопортофранковская, 24; Академика Заболотного, 26 А.
Хмельницкий и область:
Специализированная медико-санитарная части г. Нетешина ( улица Лесная, 1, Хмельницкая область)
Днепр и область:
Первый роддом (ул.Воскресенская, 2).