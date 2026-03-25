"Окна жизни" для младенцев - где и как они работают в Украине

Окно жизни в Украине — это специально оборудованный пункт при медицинских учреждениях, который дает возможность матери анонимно и безопасно оставить новорожденного ребенка, избегая уголовной ответственности. Он дает не только шанс спасения жизни младенца, но и драгоценное время, в течение которого мама может передумать и вернуться за своим ребенком.

"Окно жизни" — это выход даже в безвыходной ситуации

Уже много лет подряд в Украине действует социальная инициатива по спасению младенцев, которые по разным причинам могут оказаться в опасности.

Бокс выглядит как небольшое окошко в стене больницы — доступ к нему открыт прямо с улицы круглосуточно.

Поскольку камер вокруг нет, то человеку, решившему оставить малыша, гарантирована полная анонимность.

Более того, не предусмотрена никакая уголовная ответственность, если жизни ребенка ничего не угрожало.

Внутри бокса — теплая кроватка, есть пеленки, одеяло, поэтому малыш точно не замерзнет.

После закрытия есть еще около 30 секунд, чтобы передумать и забрать ребенка.

Место для малыша оборудовано системой обогрева и кнопкой вызова персонала, которая сигнализирует врачам, что ребенка нужно забрать:

Главные преимущества "Окна жизни":

эктрена медицинская помощь для новорожденных;

сохранение жизни и здоровья ребенка;

возможность избежать трагических последствий;

шанс на дальнейшее устройство ребенка в семью;

анонимность для человека, который оставляет малыша;

отсутствие уголовной ответственности;

возможность вернуть своего ребенка в течение следующих 2 месяцев;

Где работают "Окна жизни" в Украине

Киев и Киевская область:

Киевский городской родильный дом №1: ул. Арсенальная, 5 (Печерский район).

Киевский городской роддом №2: ул. Мостицкая, 11 (Подольский район / Виноградарь).

Киевский городской роддом №5: проспект Валерия Лобановского, 2 (Соломенский район / Севастопольская площадь).

Киевский роддом №6: ул. Петра Запорожца, 26А (Днепровский район / Воскресенка).

Броварская многопрофильная клиническая больница

Мироновская ОБЛ

КП СМР «Белоцерковский роддом».

Львов и область:

Львовский областной перинатальный центр: ул. Джорджа Вашингтона, 6 (акушерский корпус, 1 этаж, справа от входа).

Городская детская клиницкая больница: ул. Филиппа Орлика, 4 (корпус отделения патологии новорожденных).

Дрогобычская городская больница №1 (ул. А. Шептицкого, 9)

Харьков и область:

Харьковский перинатальный центр (Салтовское шоссе, 264).

Винница и область:

Ячейка Религиозной миссии "Каритас-Спес" (ул Соборная, 18)

Житомир и область:

ул. Экипажно, 5

• ул. Строителей, 8

• ул. Киевская, 3

• ул. Рюмина, 5

• просп. Богоявленский, 336

Ивано-Франковск и область:

"Городская детская больница" (улица Чорновола, 44).

Ровно и область:

Ровенский областной перинатальный центр (ул. Вячеслава Чорновола, 29)

Варахская больница (ул Энергетиков, 23)

Луцк и область:

Луцкий клинический роддом (ул. Гулака Артемовского, д. 18 (Родильный корпус)

Одесса и область:

Больницы по адресам: ул. Космонавтов, 11/13; Слепневая, 3; Маршала Говорова, 28; Старопортофранковская, 24; Академика Заболотного, 26 А.

Хмельницкий и область:

Специализированная медико-санитарная части г. Нетешина ( улица Лесная, 1, Хмельницкая область)

Днепр и область:

Первый роддом (ул.Воскресенская, 2).