"Вікна життя" для немовлят — де та як вони працюють в Україні

“Вікно життя” в Україні — це спеціально обладнаний пункт при медичних закладах, який дає можливість матері анонімно та безпечно залишити новонароджену дитину, уникаючи кримінальної відповідальності. Він дає не лише шанс на порятунок життя немовляти, а й дорогоцінний час, протягом якого мама може передумати й повернутися за своєю дитиною.
Головні тези:
- Ініціатива "Вікно життя" допомогла врятувати десятки життів малят у різних куточках України.
- У людини, що залишила дитину, є ще 2 місяці, щоб змінити своє рішення.
"Вікно життя" — це вихід навіть у безвихідній ситуації
Уже багато років поспіль в Україні діє соціальна ініціатива для порятунку немовлят, які з різних причин можуть опинитися у небезпеці.
Бокс виглядає як невелике віконце у стіні лікарні — доступ до нього відкритий безпосередньо з вулиці цілодобово.
Оскільки камер довкола немає, то людині, які вирішила залишити маля, гарантована повна анонімність.
Ба більше, не передбачено жодної кримінальної відповідальності, якщо життю дитини нічого не загрожувало.
Всередині боксу — тепле ліжечко, є пелюшки, ковдра, тому маля точно не замерзне.
Після закриття є ще близько 30 секунд, щоб передумати та забрати дитину.
Місце для маляти обладнане системою обігріву та кнопкою виклику персоналу, яка сигналізує лікарям, що немовля потрібно забрати:
Головні переваги “Вікна життя”:
ектрена медична допомога для новонародженних;
збереження життя та здоров’я дитини;
можливість уникнути трагічних наслідків;
шанс на подальше влаштування дитину у родину;
анонімність для людини, яка залишає маля;
відсутність кримінальної відповідальності;
можливість повернути свою дитину протягом наступних 2 місяців;
Де працюють “Вікна життя” в Україні
Київ та Київська область:
Київський міський пологовий будинок № 1: вул. Арсенальна, 5 (Печерський район).
Київський міський пологовий будинок № 2: вул. Мостицька, 11 (Подільський район / Виноградар).
Київський міський пологовий будинок № 5: проспект Валерія Лобановського, 2 (Солом'янський район / Севастопольська площа).
Київський пологовий будинок № 6: вул. Петра Запорожця, 26А (Дніпровський район / Воскресенка).
Броварська багатопрофільна клінічна лікарня
Миронівська ОБЛ
КП БМР «Білоцерківський пологовий будинок».
Львів та область:
Львівський обласний перинатальний центр: вул. Джорджа Вашингтона, 6 (акушерський корпус, 1 поверх, праворуч від входу).
Міська дитяча клініцька лікарня: вул. Пилипа Орлика, 4 (корпус відділення патології новонароджених).
Дрогобицька міська лікарня №1 (вул. А. Шептицького, 9)
Харків та область:
Харківський перинатальний центр (Салтівське шосе, 264).
Вінниця та область:
Осередок Релігійної місії "Карітас-Спес" (вул Соборна, 18)
Житомир та область:
вул. Екіпажна, 5
• вул. Будівельників, 8
• вул. Київська, 3
• вул. Рюміна, 5
• просп. Богоявленський, 336
Івано-Франківськ та область:
“Міська дитяча лікарня” (вулиця Чорновола, 44).
Рівне та область:
Рівненський обласний перинатальний центр (вул. В'ячеслава Чорновола, 29)
Вараська лікарня (вул Енергетиків, 23)
Луцьк та область:
Луцький клінічний пологовий будинок (вул. Гулака Артемовського, буд. 18 (Пологовий корпус)
Одеса та область:
Лікарні за адресам: вул Космонавтів, 11/13; Слєпньова, 3; Маршала Говорова, 28; Старопортофранківська, 24; Академіка Заболотного, 26 А.
Хмельницький та область:
Спеціалізована медико-санітарна частини м. Нетішина ( вулиця Лісова, 1, Хмельницька область)
Дніпро та область:
Перший пологовий будинок (вул.Воскресенська, 2).