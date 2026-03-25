"Вікна життя" для немовлят — де та як вони працюють в Україні
"Вікно життя" - це вихід навіть у безвихідній ситуації
Джерело:  online.ua

“Вікно життя” в Україні — це спеціально обладнаний пункт при медичних закладах, який дає можливість матері анонімно та безпечно залишити новонароджену дитину, уникаючи кримінальної відповідальності. Він дає не лише шанс на порятунок життя немовляти, а й дорогоцінний час, протягом якого мама може передумати й повернутися за своєю дитиною.

Головні тези:

  • Ініціатива "Вікно життя" допомогла врятувати десятки життів малят у різних куточках України.
  • У людини, що залишила дитину, є ще 2 місяці, щоб змінити своє рішення.

"Вікно життя" — це вихід навіть у безвихідній ситуації

Уже багато років поспіль в Україні діє соціальна ініціатива для порятунку немовлят, які з різних причин можуть опинитися у небезпеці.

Бокс виглядає як невелике віконце у стіні лікарні — доступ до нього відкритий безпосередньо з вулиці цілодобово.

Фото: mediaport.ua

Оскільки камер довкола немає, то людині, які вирішила залишити маля, гарантована повна анонімність.

Ба більше, не передбачено жодної кримінальної відповідальності, якщо життю дитини нічого не загрожувало.

Всередині боксу — тепле ліжечко, є пелюшки, ковдра, тому маля точно не замерзне.

Після закриття є ще близько 30 секунд, щоб передумати та забрати дитину.

Місце для маляти обладнане системою обігріву та кнопкою виклику персоналу, яка сигналізує лікарям, що немовля потрібно забрати:

Головні переваги “Вікна життя”:

  • ектрена медична допомога для новонародженних;

  • збереження життя та здоров’я дитини;

  • можливість уникнути трагічних наслідків;

  • шанс на подальше влаштування дитину у родину;

  • анонімність для людини, яка залишає маля;

  • відсутність кримінальної відповідальності;

  • можливість повернути свою дитину протягом наступних 2 місяців;

Де працюють “Вікна життя” в Україні

Київ та Київська область:

  • Київський міський пологовий будинок № 1: вул. Арсенальна, 5 (Печерський район).

  • Київський міський пологовий будинок № 2: вул. Мостицька, 11 (Подільський район / Виноградар).

  • Київський міський пологовий будинок № 5: проспект Валерія Лобановського, 2 (Солом'янський район / Севастопольська площа).

  • Київський пологовий будинок № 6: вул. Петра Запорожця, 26А (Дніпровський район / Воскресенка).

  • Броварська багатопрофільна клінічна лікарня

  • Миронівська ОБЛ

  • КП БМР «Білоцерківський пологовий будинок».

Львів та область:

  • Львівський обласний перинатальний центр: вул. Джорджа Вашингтона, 6 (акушерський корпус, 1 поверх, праворуч від входу).

  • Міська дитяча клініцька лікарня: вул. Пилипа Орлика, 4 (корпус відділення патології новонароджених).

  • Дрогобицька міська лікарня №1 (вул. А. Шептицького, 9)

Харків та область:

  • Харківський перинатальний центр (Салтівське шосе, 264).

Вінниця та область:

  • Осередок Релігійної місії "Карітас-Спес" (вул Соборна, 18)

Житомир та область:

  • вул. Екіпажна, 5

  • • вул. Будівельників, 8

  • • вул. Київська, 3

  • • вул. Рюміна, 5

  • • просп. Богоявленський, 336

Івано-Франківськ та область:

  • “Міська дитяча лікарня” (вулиця Чорновола, 44).

Рівне та область:

  • Рівненський обласний перинатальний центр (вул. В'ячеслава Чорновола, 29)

  • Вараська лікарня (вул Енергетиків, 23)

Луцьк та область:

  • Луцький клінічний пологовий будинок (вул. Гулака Артемовського, буд. 18 (Пологовий корпус)

Одеса та область:

  • Лікарні за адресам: вул Космонавтів, 11/13; Слєпньова, 3; Маршала Говорова, 28; Старопортофранківська, 24; Академіка Заболотного, 26 А.

Хмельницький та область:

  • Спеціалізована медико-санітарна частини м. Нетішина ( вулиця Лісова, 1, Хмельницька область)

Дніпро та область:

Перший пологовий будинок (вул.Воскресенська, 2).

