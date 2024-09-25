Около 30 тыс паломников-хасидов прибудут в Умань. Что известно

В Умани на еврейский Новый год (Рош а-Шана) ожидается около 30 тыс паломников-хасидов. Глава Черкасской ОВА пообещал, что в эти дни меры безопасности в городе будут максимально усилены.
Главные тезисы
- Ожидается прибытие около 30 тыс паломников-хасидов в Умань на Рош а-Шана, что требует усиления мер безопасности в городе.
- Паломничество в Умань на Рош а-Шана имеет глубокое религиозное значение для хасидов, представляя время для молитв за прощение грехов и благословение.
- Хасиды посещают могилу раввина Нахмана из Брацлава на Рош а-Шана, чтобы получить благословение и духовное очищение, следуя традициям и заповедям своего вероисповедания.
- На фоне угроз безопасности и рекомендаций не посещать Умань, тысячи хасидов продолжают прибывать в город, чтобы отметить Рош а-Шана и выполнить свои религиозные обязанности.
- Традиционно паломники остаются в Умани на весь период празднования, участвуя в молитвах и обрядах, связанных с Рош а-Шана.
Хасиды снова собираются на паломничество в Умань
Об этом 25 сентября сообщило Объединенное еврейское общество Украины, основываясь на информации, предоставленной Благотворительным фондом "Историко-культурный центр города Умани".
Хотя ранее в Украине ожидали до 50 тыс паломников в Умань, на планы паломников повлияла военная эскалация на севере Израиля: ряд авиакомпаний отменили рейсы, по которым брацлавские хасиды должны были добраться до стран Европы, граничащих с Украиной.
В прошлом году, несмотря на военные дыхания в Украине, в Умань прибыло более 35 тыс. паломников. В этом году, в середине сентября, Украина призвала хасидов не ехать на празднование в Умань из-за войны. Как пояснили в МИД, российская агрессия создает реальные угрозы жизни и безопасности людей и делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины.
В свою очередь глава Черкасской ОВА Игорь Табурец пообещал, что на дне паломничества в Умани будут максимально усилены меры безопасности.
Паломничество хасидов в Умань
Традиционно хасиды ездят в Умань на Рош а-Шана, еврейский Новый год. Этот праздник выпадает на начало осени, обычно в сентябре или октябре по григорианскому календарю в зависимости от лунного еврейского календаря. Конкретные даты меняются каждый год, но Рош а-Шана отмечается в течение двух дней.
Раввин Нахман завещал своим ученикам приезжать к его могиле на Рош га-Шана и молиться за прощение грехов, что стало традицией среди его последователей. Каждый год тысячи брацлавских хасидов со всего мира приезжают в Умань, чтобы принять участие в этих молитвах. По традиции они остаются там на весь период празднования.
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