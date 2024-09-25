Около 30 тыс паломников-хасидов прибудут в Умань. Что известно

В Умани на еврейский Новый год (Рош а-Шана) ожидается около 30 тыс паломников-хасидов. Глава Черкасской ОВА пообещал, что в эти дни меры безопасности в городе будут максимально усилены.

Хасиды снова собираются на паломничество в Умань

Об этом 25 сентября сообщило Объединенное еврейское общество Украины, основываясь на информации, предоставленной Благотворительным фондом "Историко-культурный центр города Умани".

Хотя ранее в Украине ожидали до 50 тыс паломников в Умань, на планы паломников повлияла военная эскалация на севере Израиля: ряд авиакомпаний отменили рейсы, по которым брацлавские хасиды должны были добраться до стран Европы, граничащих с Украиной.

В прошлом году, несмотря на военные дыхания в Украине, в Умань прибыло более 35 тыс. паломников. В этом году, в середине сентября, Украина призвала хасидов не ехать на празднование в Умань из-за войны. Как пояснили в МИД, российская агрессия создает реальные угрозы жизни и безопасности людей и делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины.

В свою очередь глава Черкасской ОВА Игорь Табурец пообещал, что на дне паломничества в Умани будут максимально усилены меры безопасности.

Паломничество хасидов в Умань

Традиционно хасиды ездят в Умань на Рош а-Шана, еврейский Новый год. Этот праздник выпадает на начало осени, обычно в сентябре или октябре по григорианскому календарю в зависимости от лунного еврейского календаря. Конкретные даты меняются каждый год, но Рош а-Шана отмечается в течение двух дней.

Цель паломников — посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава (Бреслова), основателя брацлавского хасидизма, умершего в 1810 году. Нахман считается одним из важнейших духовных лидеров хасидизма. Считается, что на его могиле, особенно в период еврейского Нового года, приносят особое благословение и духовное очищение. Поделиться

Раввин Нахман завещал своим ученикам приезжать к его могиле на Рош га-Шана и молиться за прощение грехов, что стало традицией среди его последователей. Каждый год тысячи брацлавских хасидов со всего мира приезжают в Умань, чтобы принять участие в этих молитвах. По традиции они остаются там на весь период празднования.