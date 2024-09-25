Близько 30 тис паломників-хасидів прибудуть до Умані. Що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Близько 30 тис паломників-хасидів прибудуть до Умані. Що відомо

Хасиди
Джерело:  online.ua

В Умані на єврейський Новий рік (Рош а-Шана) очікується близько 30 тис паломників-хасидів. Очільник Черкаської ОВА пообіцяв, що в ці дні заходи безпеки в місті будуть максимально посилені.

Головні тези:

  • Очікується, що до Умані на Рош а-Шана прибуде близько 30 тис паломників-хасидів.
  • Влада обіцяє максимально посилити заходи безпеки в місті під час прибуття паломників.
  • Умань щорічно стає місцем паломництва хасидів на Рош а-Шана, які приїжджають для відвідування могили рабина Нахмана з Брацлава.
  • Подія має велике релігійне значення для послідовників хасидизму, які моляться за прощення гріхів та благословення під час святкування.
  • Попри заклики МЗС України не відвідувати паломництво через загрози безпеки, тисячі хасидів з різних країн світу прибувають до Умані в Україні.

Хасиди знову збираються на паломництво до Умані

Про це 25 вересня повідомила Об'єднана єврейська громада України, ґрунтуючись на інформації, наданій Благодійним фондом "Історико-культурний центр міста Умані".

Хоча раніше в Україні очікували до 50 тис паломників до Умані, на плани прочан вплинула військова ескалація на півночі Ізраїлю: низка авіакомпаній скасували рейси, якими брацлавські хасиди мали дістатися країн Європи, що межують з Україною.

Минулого року, попри військові діх в Україні, до Умані прибуло понад 35 тис паломників. Цього року, в середині вересня, Україна закликала хасидів не їхати на святкування в Умань через війну. Як пояснили в МЗС, російська агресія створює реальні загрози життю та безпеці людей і унеможливлює забезпечення безпеки іноземних громадян на території України.

Своєю чергою голова Черкаської ОВА Ігор Табурець пообіцяв, що на дні паломництва в Умані будуть максимально посилені заходи безпеки.

Паломництво хасидів до Умані

Традиційно хасиди їздять до Умані на Рош а-Шана, єврейський Новий рік. Це свято випадає на початок осені, зазвичай у вересні або жовтні за григоріанським календарем, залежно від місячного єврейського календаря. Конкретні дати змінюються щороку, але Рош а-Шана святкується протягом двох днів.

Мета паломників — відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава (Бреслова), засновника брацлавського хасидизму, який помер 1810 року. Нахман вважається одним із найважливіших духовних лідерів хасидизму. Вважається, що на його могилі, особливо в період єврейського Нового року, приносять особливе благословення і духовне очищення.

Рабин Нахман заповідав своїм учням приїжджати до його могили на Рош га-Шана і молитися за прощення гріхів, що стало традицією серед його послідовників. Щороку тисячі брацлавських хасидів з усього світу приїжджають до Умані, щоб узяти участь у цих молитвах. За традицією, вони залишаються там на весь період святкування.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Хасиди в Україні - влада ухвалила нове жорстке рішення
Хасиди в Україні - влада ухвалила нове жорстке рішення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готові на все заради Умані - хасиди вразили Україну перформансом на кордоні
Готові на все заради Умані - хасиди вразили Україну перформансом на кордоні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Хасиди-паломники в Умані молилися під час повітряної тривоги
Хасиди-паломники в Умані молилися під час повітряної тривоги

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?