Близько 30 тис паломників-хасидів прибудуть до Умані. Що відомо

В Умані на єврейський Новий рік (Рош а-Шана) очікується близько 30 тис паломників-хасидів. Очільник Черкаської ОВА пообіцяв, що в ці дні заходи безпеки в місті будуть максимально посилені.

Хасиди знову збираються на паломництво до Умані

Про це 25 вересня повідомила Об'єднана єврейська громада України, ґрунтуючись на інформації, наданій Благодійним фондом "Історико-культурний центр міста Умані".

Хоча раніше в Україні очікували до 50 тис паломників до Умані, на плани прочан вплинула військова ескалація на півночі Ізраїлю: низка авіакомпаній скасували рейси, якими брацлавські хасиди мали дістатися країн Європи, що межують з Україною.

Минулого року, попри військові діх в Україні, до Умані прибуло понад 35 тис паломників. Цього року, в середині вересня, Україна закликала хасидів не їхати на святкування в Умань через війну. Як пояснили в МЗС, російська агресія створює реальні загрози життю та безпеці людей і унеможливлює забезпечення безпеки іноземних громадян на території України.

Своєю чергою голова Черкаської ОВА Ігор Табурець пообіцяв, що на дні паломництва в Умані будуть максимально посилені заходи безпеки.

Паломництво хасидів до Умані

Традиційно хасиди їздять до Умані на Рош а-Шана, єврейський Новий рік. Це свято випадає на початок осені, зазвичай у вересні або жовтні за григоріанським календарем, залежно від місячного єврейського календаря. Конкретні дати змінюються щороку, але Рош а-Шана святкується протягом двох днів.

Мета паломників — відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава (Бреслова), засновника брацлавського хасидизму, який помер 1810 року. Нахман вважається одним із найважливіших духовних лідерів хасидизму. Вважається, що на його могилі, особливо в період єврейського Нового року, приносять особливе благословення і духовне очищення. Поширити

Рабин Нахман заповідав своїм учням приїжджати до його могили на Рош га-Шана і молитися за прощення гріхів, що стало традицією серед його послідовників. Щороку тисячі брацлавських хасидів з усього світу приїжджають до Умані, щоб узяти участь у цих молитвах. За традицією, вони залишаються там на весь період святкування.