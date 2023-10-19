Олег Сенцов получил еще одно ранение на фронте

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов сообщил об еще одном своем ранении на фронте. Сенцов уже получал акубаротравму и осколочные ранения раньше.
Сенцов ранен на фронте
Знаменитый украинский режиссер Олег Сенцов с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Он уже неоднократно был ранен и сегодня снова рассказал о травме.
К счастью, на этот раз ранение не тяжелое. При выполнении боевого задания обломок травмировал бок военного.
Но больше никаких деталей Сенцов разглашать не стал.
В комментариях под публикацией режиссера поклонники поддержали его и пожелали скорейшего восстановления и Божьей помощи.
Сенцов получил на фронте контузию
Украинский режиссер и военный ВСУ Олег Сенцов получил легкую контузию во время боевых действий у Работиного на Запорожском направлении.
Об этом Сенцов сообщил 10 сентября на своей странице в Facebook.
Режиссер и защитник поблагодарил всех, кто поддерживал его и его семью в это сложное время.
17 июля он сообщил, что попал под артобстрел и получил осколочные ранения.
9 июля Сенцов получил контузию (акубаротравму) на фронте.
Олег Сенцов служит в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", куда перевелся осенью 2022 года.
Боевой путь режиссера начался сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Сначала он поступил в ТРО и находился в Киеве, затем вместе с частью батальона его перебросили в Белогоровку Луганской области. Вскоре Сенцов попал в отряд спецназовцев, воевал на юге Украины, под Гуляйполем, Луганском и Донецким направлениями
В июне ему присвоили звание младшего лейтенанта.
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