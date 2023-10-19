Олег Сенцов получил еще одно ранение на фронте

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов сообщил об еще одном своем ранении на фронте. Сенцов уже получал акубаротравму и осколочные ранения раньше.

Сенцов ранен на фронте

Знаменитый украинский режиссер Олег Сенцов с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Он уже неоднократно был ранен и сегодня снова рассказал о травме.

К счастью, на этот раз ранение не тяжелое. При выполнении боевого задания обломок травмировал бок военного.

Но больше никаких деталей Сенцов разглашать не стал.

В комментариях под публикацией режиссера поклонники поддержали его и пожелали скорейшего восстановления и Божьей помощи.

Сенцов получил на фронте контузию

Украинский режиссер и военный ВСУ Олег Сенцов получил легкую контузию во время боевых действий у Работиного на Запорожском направлении.

Об этом Сенцов сообщил 10 сентября на своей странице в Facebook.

Режиссер и защитник поблагодарил всех, кто поддерживал его и его семью в это сложное время.

Со мной все хорошо. Благодарю тех, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята, – отметил военный. Поделиться

17 июля он сообщил, что попал под артобстрел и получил осколочные ранения.

9 июля Сенцов получил контузию (акубаротравму) на фронте.

Олег Сенцов служит в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", куда перевелся осенью 2022 года.

Боевой путь режиссера начался сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сначала он поступил в ТРО и находился в Киеве, затем вместе с частью батальона его перебросили в Белогоровку Луганской области. Вскоре Сенцов попал в отряд спецназовцев, воевал на юге Украины, под Гуляйполем, Луганском и Донецким направлениями

В июне ему присвоили звание младшего лейтенанта.