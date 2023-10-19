Олег Сенцов отримав ще одне поранення на фронті

Український кінорежисер Олег Сенцов повідомив про ще одне своє поранення на фронті. Сенцов вже отримував акубаротравму та осколкові поранення раніше.
Сенцова поранено на фронті
Знаменитий український режисер Олег Сенцов з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він вже неодноразово був поранений і сьогодні знову розповів про травму.
На щастя, цього разу поранення не важке. Під час виконання бойового завдання уламок травмував бік військового.
Але більше ніких деталей розголошувати не став.
У коментарях під публікацією режисера шанувальники підтримали його та побажали швидкого відновлення та Божої помочі.
Сенцов отримав на фронті контузію
Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов отримав легку контузію під час бойових дій біля Роботиного на Запорізькому напрямку.
Про це Сенцов повідомив 10 вересня на своїй сторінці у Facebook.
Режисер і захисник подякував усім, хто підтримував його та його родину в цей складний час.
17 липня він повідомив, що потрапив під артобстріл та дістав осколкові поранення.
9 липня Сенцов дістав контузію (акубаротравму) на фронті.
Олег Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура", куди перевівся восени 2022 року.
Бойовий шлях режисера розпочався відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Спочатку він вступив до ТРО і перебував у Києві, потім разом із частиною батальйону його перекинули до Білогорівки Луганської області. Незабаром Сенцов потрапив до загону спецназівців, воював на півдні України, під Гуляйполем, Луганськом та Донецьким напрямками
У червні йому присвоїли звання молодшого лейтенанта.
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