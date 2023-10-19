Олег Сенцов отримав ще одне поранення на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Олег Сенцов отримав ще одне поранення на фронті

Олег Сенцов
Джерело:  Олег Сенцов

Український кінорежисер Олег Сенцов повідомив про ще одне своє поранення на фронті. Сенцов вже отримував акубаротравму та осколкові поранення раніше.

Сенцова поранено на фронті

Знаменитий український режисер Олег Сенцов з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він вже неодноразово був поранений і сьогодні знову розповів про травму.

На щастя, цього разу поранення не важке. Під час виконання бойового завдання уламок травмував бік військового.

Але більше ніких деталей розголошувати не став.

У коментарях під публікацією режисера шанувальники підтримали його та побажали швидкого відновлення та Божої помочі.

Сенцов отримав на фронті контузію

Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов отримав легку контузію під час бойових дій біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Про це Сенцов повідомив 10 вересня на своїй сторінці у Facebook.

Режисер і захисник подякував усім, хто підтримував його та його родину в цей складний час.

Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята, — зазначив військовий.

17 липня він повідомив, що потрапив під артобстріл та дістав осколкові поранення.

9 липня Сенцов дістав контузію (акубаротравму) на фронті.

Олег Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура", куди перевівся восени 2022 року.

Бойовий шлях режисера розпочався відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Спочатку він вступив до ТРО і перебував у Києві, потім разом із частиною батальйону його перекинули до Білогорівки Луганської області. Незабаром Сенцов потрапив до загону спецназівців, воював на півдні України, під Гуляйполем, Луганськом та Донецьким напрямками

У червні йому присвоїли звання молодшого лейтенанта.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Український режисер Олег Сенцов одружився з активісткою Веронікою Велч
Український режисер Олег Сенцов одружився з активісткою Веронікою Велч
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український режисер Олег Сенцов отримав контузію на фронті
Український режисер Олег Сенцов отримав контузію на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Режисер і захисник. Сенцов отримав контузію під Роботиним
Режисер і захисник. Сенцов отримав контузію під Роботиним

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм