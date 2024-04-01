Оля Полякова отреагировала на слухи о "тайном романе" с Мицкевичем

Недавно сеть всколыхнуло неожиданное заявление известного кулинара Влада Мицкевича о том, что у него был тайный роман с Олей Поляковой. Певица публично решила прокомментировать эту ситуацию.

Оля Полякова отрицает, что встречалась с Мицкевичем

Несмотря на то, что сам кулинар уже опроверг свои громкие заявления о романе, артистка решила, что не будет молчать.

По словам звезды, из-за сотрудничества с Мицкевичем, тот часто бывал у нее в гостях и даже дружил с членами ее семьи.

Оля Полякова впервые рассказала о том, что Влада она уволила из-за приема алкоголя и наркотических препаратов.

Она также заявила, что Мицкевич даже шантажировал ее семью.

По мнению певицы, Влад публично наврал о романе из-за желания хайпа и личных обид на Олю Полякову.

Артистка утверждает, что это обычный хайп на мести.

Жалею, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы работали. Эти фото были сняты в моем доме. Сегодня молодые люди хотят получить все сразу. И могут пожертвовать рабочими и дружескими отношениями. Он шантажировал, потребовал деньги. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов. У меня очень много таких фоток с друзьями, это правда. Оля Полякова Украинская певица

Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой

Как известно, ранее звезды были соведущими шоу "Он готовит, она руководит".

В этом шоу украинские пары проходили испытание, заключавшееся в крайне необычном процессе приготовления пищи: мужчины готовили блюда под руководством своих женщин.

Что интересно, в одном из выпусков проекта Оля и Влад тоже целовались. Правда, певица целовала Мицкевича не в губы, а в щеку.