Оля Полякова отреагировала на слухи о "тайном романе" с Мицкевичем

Недавно сеть всколыхнуло неожиданное заявление известного кулинара Влада Мицкевича о том, что у него был тайный роман с Олей Поляковой. Певица публично решила прокомментировать эту ситуацию.
Оля Полякова отрицает, что встречалась с Мицкевичем
Несмотря на то, что сам кулинар уже опроверг свои громкие заявления о романе, артистка решила, что не будет молчать.
По словам звезды, из-за сотрудничества с Мицкевичем, тот часто бывал у нее в гостях и даже дружил с членами ее семьи.
Оля Полякова впервые рассказала о том, что Влада она уволила из-за приема алкоголя и наркотических препаратов.
Она также заявила, что Мицкевич даже шантажировал ее семью.
По мнению певицы, Влад публично наврал о романе из-за желания хайпа и личных обид на Олю Полякову.
Артистка утверждает, что это обычный хайп на мести.
Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой
Как известно, ранее звезды были соведущими шоу "Он готовит, она руководит".
В этом шоу украинские пары проходили испытание, заключавшееся в крайне необычном процессе приготовления пищи: мужчины готовили блюда под руководством своих женщин.
Что интересно, в одном из выпусков проекта Оля и Влад тоже целовались. Правда, певица целовала Мицкевича не в губы, а в щеку.
Уже после шоу кулинара и артистку много раз замечали вместе.
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