Оля Полякова відреагувала на чутки про "таємний роман" з Міцкевичем

Нещодавно мережу сколихнула неочікувана заява відомого кулінара Влада Міцкевича про те, що у нього був таємний роман з Олею Поляковою. Співачка публічно вирішила прокоментувати цю ситуацію.

Оля Полякова заперечує, що зустрічалася з Міцкевичем

Попри те, що сам кулінар уже спростував свої гучні заяви про роман, артистка вирішила, що не буде мовчати.

За словами зірки, через співпрацю з Міцкевичем, той часто бував у неї в гостях та навіть дружив з членами її родини.

Оля Полякова вперше розповіла про те, що Влада вона звільнила через прийом алкоголю та наркотичних препаратів.

Вона також заявила, що Міцкевич навіть шантажував її сім'ю.

На переконання співачки, Влад публічно набрехав про роман через бажання хайпу та особисті образи на Олю Полякову.

Артистка стверджує, що це звичайний хайп на помсті.

Жалкую, що я відразу не зрозуміла, з якою людиною маю справу. Ми працювали. Ці фото були зняті у моєму домі. Сьогодні молоді люди хочуть отримати все й одразу. І можуть пожертвувати робочими й дружніми стосунками. Він шантажував, вимагав гроші. Його було звільнено через вживання алкоголю та наркотичних препаратів. У мене дуже багато таких фоток із друзями, то правда. Оля Полякова Українська співачка

Що відомо про стосунки Влада Міцкевича та Олі Полякової

Як відомо, раніше зірки були співведучими шоу "Він готує, вона керує".

У цьому шоу українські пари проходили випробовування, яке полягало у вкрай незвичному процесі приготування їжі: чоловіки готували страви під керівництвом своїх жінок.

Що цікаво, в одному з випусків проєкту Оля і Влад також цілувалися. Щоправда, співачка цілувала Міцкевича не в губи, а в щоку.