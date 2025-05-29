Опасный рекорд. Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста — видео

Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту более 8000 метров. Несмотря на экстремальные условия, мужчина выжил и безопасно приземлился.

Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста

Свой полет Пэн Юйцзян начал с точки на высоте 3 тыс. м в горах на севере Китая.

Человек хотел испытать новое снаряжение. Однако примерно через 20 минут после начала полета он попал в сильный восходящий поток воздуха, поднявший его на высоту более 5 тыс. м. Таким образом, он достиг высоты высочайшей горы мира — Эвереста. Поделиться

Полет был запечатлен на камеру. На записи видно, как мужчина летит над облаками, весь покрыт снегом. Отмечается, что на этой высоте температура воздуха составляла -35°C, а за неимением кислорода мужчина не мог нормально дышать.

В общей сложности он находился в полете более часа и поддерживал радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, который в этот момент был на земле. Муж пытался спуститься, но безуспешно. Он поднимался все выше, а на критической высоте даже потерял сознание.

Наконец парапланерист смог приземлиться примерно в 30 км от места запуска, где его встретили Гу и еще один друг.

Именно друзья позже опубликовали видео полета Пена на Douyin — китайской версии TikTok, где оно стало вирусным и вызвало восхищение зрителей. Поделиться

Однако власти это не понравилось, поскольку полеты на параплане нужно предварительно согласовывать, а мужчина этого не сделал. За это Пена Юйцзяна решили наказать: ему запретили летать на полгода.