Опасный рекорд. Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Опасный рекорд. Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста — видео

спортсмен
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Источник:  The Guardian

Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту более 8000 метров. Несмотря на экстремальные условия, мужчина выжил и безопасно приземлился.

Главные тезисы

  • Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту более 8000 метров, достигнув высоты Эвереста, и удивительным образом выжил и приземлился безопасно.
  • Полет китайца стал вирусным, вызвав восхищение зрителей в интернете, однако власти решили наказать его за отсутствие предварительного согласования полета.
  • Парапланерист провел в полете более часа при температуре -35°C и отсутствии кислорода, поддерживая радиосвязь со своим другом на земле.

Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста

Свой полет Пэн Юйцзян начал с точки на высоте 3 тыс. м в горах на севере Китая.

Человек хотел испытать новое снаряжение. Однако примерно через 20 минут после начала полета он попал в сильный восходящий поток воздуха, поднявший его на высоту более 5 тыс. м. Таким образом, он достиг высоты высочайшей горы мира — Эвереста.

Полет был запечатлен на камеру. На записи видно, как мужчина летит над облаками, весь покрыт снегом. Отмечается, что на этой высоте температура воздуха составляла -35°C, а за неимением кислорода мужчина не мог нормально дышать.

В общей сложности он находился в полете более часа и поддерживал радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, который в этот момент был на земле. Муж пытался спуститься, но безуспешно. Он поднимался все выше, а на критической высоте даже потерял сознание.

Наконец парапланерист смог приземлиться примерно в 30 км от места запуска, где его встретили Гу и еще один друг.

Именно друзья позже опубликовали видео полета Пена на Douyin — китайской версии TikTok, где оно стало вирусным и вызвало восхищение зрителей.

Однако власти это не понравилось, поскольку полеты на параплане нужно предварительно согласовывать, а мужчина этого не сделал. За это Пена Юйцзяна решили наказать: ему запретили летать на полгода.

В спортивном бюро также заявили, что из-за отсутствия регистрации полета никто не будет фиксировать его достижения.

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