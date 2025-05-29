Опасный рекорд. Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста — видео

Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту более 8000 метров. Несмотря на экстремальные условия, мужчина выжил и безопасно приземлился.
Главные тезисы
- Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту более 8000 метров, достигнув высоты Эвереста, и удивительным образом выжил и приземлился безопасно.
- Полет китайца стал вирусным, вызвав восхищение зрителей в интернете, однако власти решили наказать его за отсутствие предварительного согласования полета.
- Парапланерист провел в полете более часа при температуре -35°C и отсутствии кислорода, поддерживая радиосвязь со своим другом на земле.
Китайский парапланерист случайно поднялся на высоту Эвереста
Свой полет Пэн Юйцзян начал с точки на высоте 3 тыс. м в горах на севере Китая.
Полет был запечатлен на камеру. На записи видно, как мужчина летит над облаками, весь покрыт снегом. Отмечается, что на этой высоте температура воздуха составляла -35°C, а за неимением кислорода мужчина не мог нормально дышать.
В общей сложности он находился в полете более часа и поддерживал радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, который в этот момент был на земле. Муж пытался спуститься, но безуспешно. Он поднимался все выше, а на критической высоте даже потерял сознание.
Наконец парапланерист смог приземлиться примерно в 30 км от места запуска, где его встретили Гу и еще один друг.
Однако власти это не понравилось, поскольку полеты на параплане нужно предварительно согласовывать, а мужчина этого не сделал. За это Пена Юйцзяна решили наказать: ему запретили летать на полгода.
В спортивном бюро также заявили, что из-за отсутствия регистрации полета никто не будет фиксировать его достижения.
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