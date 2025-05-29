Небезпечний рекорд. Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту Евересту — відео

Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів. Попри екстремальні умови, чоловік вижив і безпечно приземлився.
Головні тези:
- Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів, досягнувши висоти найвищої гори світу — Евересту.
- Попри сильний висхідний потік повітря та низьку температуру, чоловік вижив у польоті понад годину.
- Відео політу китайського парапланериста стало вірусним в інтернеті, викликаючи захоплення глядачів.
Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту Евересту
Свій політ Пен Юйцзян розпочав із точки на висоті 3 тис м у горах на півночі Китаю.
Політ був зафіксований на камеру. На записі видно, як чоловік летить над хмарами, весь покритий снігом. Зазначається, що на цій висоті температура повітря становила -35°C, а через брак кисню чоловік не міг нормально дихати.
Загалом він перебував у польоті понад годину та підтримував радіозв'язок зі своїм другом Гу Чжімінем, який у цей момент був на землі. Чоловік намагався спуститися, але безуспішно. Він підіймався все вище, а на критичній висоті навіть знепритомнів.
Врешті парапланерист зміг приземлитися приблизно за 30 км від місця запуску, де його зустріли Гу та ще один друг.
Однак владі це не сподобалося, оскільки польоти на параплані потрібно попередньо погоджувати, а чоловік цього не зробив. За це Пена Юйцзяна вирішили покарати: йому заборонили літати на пів року.
У спортивному бюро також заявили, що через відсутність реєстрації польоту ніхто не фіксуватиме його досягнення.
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