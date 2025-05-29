Небезпечний рекорд. Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту Евересту — відео

Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту Евересту

Свій політ Пен Юйцзян розпочав із точки на висоті 3 тис м у горах на півночі Китаю.

Чоловік хотів випробувати нове спорядження. Однак приблизно через 20 хвилин після початку польоту він потрапив у сильний висхідний потік повітря, який підняв його на висоту понад 5 тис м. Таким чином він досягнув висоти найвищої гори світу — Евересту. Поширити

Політ був зафіксований на камеру. На записі видно, як чоловік летить над хмарами, весь покритий снігом. Зазначається, що на цій висоті температура повітря становила -35°C, а через брак кисню чоловік не міг нормально дихати.

Загалом він перебував у польоті понад годину та підтримував радіозв'язок зі своїм другом Гу Чжімінем, який у цей момент був на землі. Чоловік намагався спуститися, але безуспішно. Він підіймався все вище, а на критичній висоті навіть знепритомнів.

Врешті парапланерист зміг приземлитися приблизно за 30 км від місця запуску, де його зустріли Гу та ще один друг.

Саме друзі пізніше опублікували відео польоту Пена на Douyin — китайській версії TikTok, де воно невдовзі стало вірусним і викликало захоплення глядачів. Поширити

Однак владі це не сподобалося, оскільки польоти на параплані потрібно попередньо погоджувати, а чоловік цього не зробив. За це Пена Юйцзяна вирішили покарати: йому заборонили літати на пів року.