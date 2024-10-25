Opera представила новую версию браузера с ИИ

Opera выпустила новую версию браузера Opera One – One R2, заявив, что это самый красивый и эффективный браузер в истории.

Что известно о новом браузере One R2

Отмечается, что одной из новых особенностей этого браузера есть возможность настройки динамических тем в соответствии с собственным настроением.

В целом One R2 предлагает 3 начальных темы, каждая из которых имеет уникальные визуальные оформления и музыкальное сопровождение.

Кроме этого, настройки позволяют, чтобы одна тема меняла другую.

Функция Tab Emojis позволяет клеить эмоджи на любую сохраненную вкладку.

В браузер также добавили отдельный мини-плеер, который может отображаться поверх всех открытых окон.

Добавлена ​​также функция разделения экрана, позволяющая пользователям одновременно работать в двух открытых вкладках.

Что известно о функционале ИИ в Opera One R2

Вместе с тем, ИИ-помощник Aria получил значительно расширенный функционал.

Чат бот может помочь при написании эссе, резюме, писем и других работ, а также обобщить информацию на странице, создавать картинки по текстовому запросу, а также управлять вкладками и темами.

Все это работает в свободном доступе без подписок и регистрации.

Разработчики также утверждают, что встроенный блокировщик рекламы позволяет ускорить загрузку страниц до 90% и делает браузер более безопасным и удобным в использовании.

Кроме того, в компании отметили, что пока не отказываются от поддержки сторонних расширений, созданных по спецификации Manifest V2.