Opera представила новую версию браузера с ИИ

Opera выпустила новую версию браузера Opera One – One R2, заявив, что это самый красивый и эффективный браузер в истории.
Главные тезисы
- Браузер Opera One R2 предлагает уникальный функционал, включая возможность настройки динамических тем в соответствии с настроением пользователя и добавление эмоджи на вкладки с помощью Tab Emojis.
- ИИ-помощник Aria в новой версии браузера Opera получил значительно расширенный функционал, который включает помощь в написании текстов, создание картинок по запросу, управление вкладками и темами, а также блокировщик рекламы.
- Разработчики подчеркивают, что браузер Opera One R2 обеспечивает ускоренную загрузку страниц до 90% благодаря встроенному блокировщику рекламы, делая его более безопасным и удобным для использования.
- Операционные системы Windows, macOS и Linux поддерживают загрузку нового браузера Opera One R2, который доступен для скачивания на сайте разработчика.
- Пользователи могут преимущественно работать с браузером Opera One R2, используя удобный функционал и возможности без каких-либо подписок или регистрации.
Что известно о новом браузере One R2
Отмечается, что одной из новых особенностей этого браузера есть возможность настройки динамических тем в соответствии с собственным настроением.
В целом One R2 предлагает 3 начальных темы, каждая из которых имеет уникальные визуальные оформления и музыкальное сопровождение.
Кроме этого, настройки позволяют, чтобы одна тема меняла другую.
Функция Tab Emojis позволяет клеить эмоджи на любую сохраненную вкладку.
В браузер также добавили отдельный мини-плеер, который может отображаться поверх всех открытых окон.
Добавлена также функция разделения экрана, позволяющая пользователям одновременно работать в двух открытых вкладках.
Что известно о функционале ИИ в Opera One R2
Вместе с тем, ИИ-помощник Aria получил значительно расширенный функционал.
Чат бот может помочь при написании эссе, резюме, писем и других работ, а также обобщить информацию на странице, создавать картинки по текстовому запросу, а также управлять вкладками и темами.
Все это работает в свободном доступе без подписок и регистрации.
Разработчики также утверждают, что встроенный блокировщик рекламы позволяет ускорить загрузку страниц до 90% и делает браузер более безопасным и удобным в использовании.
Кроме того, в компании отметили, что пока не отказываются от поддержки сторонних расширений, созданных по спецификации Manifest V2.
Загрузить браузер Opera One R2 можно для Windows, macOS и Linux на сайте разработчика.