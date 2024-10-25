Opera представила нову версію браузера з ШІ

Opera випустила нову версію браузера Opera One – One R2, заявивши що це найкрасивіший і найефективніший браузер в історії.

Що відомо про новий браузер One R2

Зазначається, що однією з нових особливостей цього браузера є можливість налаштування динамічних тем відповідно до власного настрою.

Загалом One R2 пропонує 3 початкові теми, кожна з яких має унікальні візуальні оформлення і музичний супровід.

Окрім цього налаштування дозволяють, щоб одна тема змінювала іншу.

Функція Tab Emojis дозволяє клеїти емоджі на будь-яку збережену вкладку.

До браузера також додали окремий міні-плеєр, який може відображатись поверх всіх відкритих вікон.

Додано також функцію поділу екрану, яка дозволяє користувачам одночасно працювати у двох відкритих вкладках.

Що відомо про функціонал ШІ в Opera One R2

Разом з тим ШІ-помічник Aria отримав значно розширений функціонал.

Чат бот може допомогти під час написання есе, резюме, листів та інших робіт, а також узагальнити інформацію на сторінці, створювати картинки за текстовим запитом, а також управляти вкладками і темами.

Все це працює у вільному доступі без жодних підписок та реєстрації.

Розробники також стверджують, що вбудований блокувальник реклами дозволяє прискорити завантаження сторінок до 90% та робить браузер беспечнішим та зручнішим у користуванні.

Крім того, у компанії зазначили, що поки не відмовляються від підтримки сторонніх розширень, створених за специфікацією Manifest V2.

Завантажити браузер Opera One R2 можна для Windows, macOS і Linux на сайті розробника.