Користувачі смартфонів на Android нарешті отримали змогу оцінити довгоочікувану версію мобільного браузера Arc Search із використанням ШІ.
Головні тези:
- Браузер Arc на Android відрізняється унікальною функцією Browse for Me, яка генерує персоналізовані веб-сторінки.
- Arc блокує рекламу, трекери та автоматично архівує вкладки, спрощуючи користування інтернетом на смартфоні.
- Інтеграція Arc з Google функціями ШІ пропонує зручні інструменти, такі як автоматичне завершення тексту і створення унікальних тем для браузера Chrome.
- Arc доступний для смартфонів на базі Android 13 і новіших версій, а також має повну синхронізацію з настільною версією.
- Оновіть браузер Arc в Google Play, щоб скористатися усіма перевагами нової мобільної версії і покращити свій інтернет-досвід.
Що відомо про новий мобільний браузер Arc
Мобільна версія браузера Arc спочатку вийшла для системи iOS, яка використовується у iPhone, ще в січні цього року.
Наразі браузер також доступний користувачам Mac і Windows.
Зазначається, що ключовою відмінністю Arc є пошукова функція Browse for Me із використанням ШІ.
Цей метод замість традиційної добірки посилань з конкретної теми видає згенеровану персональну веб-сторінку з найважливішою інформацією.
При цьому класичний метод пошуку збережений.
Окрім цього браузер блокує рекламу та трекери з відстеження. Він здатний автоматично архивувати відкриті вкладки і відображати сторінки в режимі читання без відволікаючих елементів.
Arc також має вбудований менеджер паролів.
Оглядачі називають його найкращою заміною Chrome у 2024 році.
Наразі браузер вже можна завантажити в Google Play. Підтримуються девайси на базі Android 13 і новіше.
Розробники ще передбачили повну синхронізацію з настільною версією Arc: можна почати роботу на смартфоні і продовжити з того ж місця на комп'ютері.
Що відомо про використання Google функцій ШІ у браузері Chrome
Компанія Google запровадить низку функцій на основі штучного інтелекту для останньої версії Chrome M121. Це має зробити інтерфейс браузера більш зручним.
Одним із нововведень є функція Tab Organizer. Вона автоматично класифікуватиме вкладки за схожими темами в групи, такі як онлайн-покупки або новини.
Наступним нововведенням стане функція Help Me Write. Вона запропонує користувачам допомогу ШІ у створенні текстів. Для цього буде потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому текстовому полі і вибрати цю функцію. Потім ШІ запитає, що саме користувач хоче написати, і створить чернетку. Help Me Write зможе закінчувати речення або пропонуватиме варіанти продовження тексту.
Також ШІ додали до функції Chrome Theme Store. Тепер користувачі можуть вибрати зображення, стиль і колірну гамму, на основі яких ШІ створить унікальну тему для браузера Chrome.
Щоб увімкнути ці нові функції, потрібно натиснути на опцію "Експериментальний ШІ" на сторінці налаштувань в спадному меню з трьома крапками.
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