Що відомо про новий мобільний браузер Arc

Мобільна версія браузера Arc спочатку вийшла для системи iOS, яка використовується у iPhone, ще в січні цього року.

Наразі браузер також доступний користувачам Mac і Windows.

Зазначається, що ключовою відмінністю Arc є пошукова функція Browse for Me із використанням ШІ.

Цей метод замість традиційної добірки посилань з конкретної теми видає згенеровану персональну веб-сторінку з найважливішою інформацією.

При цьому класичний метод пошуку збережений.

Окрім цього браузер блокує рекламу та трекери з відстеження. Він здатний автоматично архивувати відкриті вкладки і відображати сторінки в режимі читання без відволікаючих елементів.

Arc також має вбудований менеджер паролів.

Оглядачі називають його найкращою заміною Chrome у 2024 році.

Наразі браузер вже можна завантажити в Google Play. Підтримуються девайси на базі Android 13 і новіше.

Розробники ще передбачили повну синхронізацію з настільною версією Arc: можна почати роботу на смартфоні і продовжити з того ж місця на комп'ютері.

Що відомо про використання Google функцій ШІ у браузері Chrome

Компанія Google запровадить низку функцій на основі штучного інтелекту для останньої версії Chrome M121. Це має зробити інтерфейс браузера більш зручним.

Одним із нововведень є функція Tab Organizer. Вона автоматично класифікуватиме вкладки за схожими темами в групи, такі як онлайн-покупки або новини.

Наступним нововведенням стане функція Help Me Write. Вона запропонує користувачам допомогу ШІ у створенні текстів. Для цього буде потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому текстовому полі і вибрати цю функцію. Потім ШІ запитає, що саме користувач хоче написати, і створить чернетку. Help Me Write зможе закінчувати речення або пропонуватиме варіанти продовження тексту.

Також ШІ додали до функції Chrome Theme Store. Тепер користувачі можуть вибрати зображення, стиль і колірну гамму, на основі яких ШІ створить унікальну тему для браузера Chrome.

Щоб увімкнути ці нові функції, потрібно натиснути на опцію "Експериментальний ШІ" на сторінці налаштувань в спадному меню з трьома крапками.