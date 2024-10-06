Вийшла мобільна версія браузера Arc на Android. Що про неї відомо
Категорія
Технології
Дата публікації

Вийшла мобільна версія браузера Arc на Android. Що про неї відомо

Arc
Джерело:  online.ua

Користувачі смартфонів на Android нарешті отримали змогу оцінити довгоочікувану версію мобільного браузера Arc Search із використанням ШІ.

Головні тези:

  • Браузер Arc на Android відрізняється унікальною функцією Browse for Me, яка генерує персоналізовані веб-сторінки.
  • Arc блокує рекламу, трекери та автоматично архівує вкладки, спрощуючи користування інтернетом на смартфоні.
  • Інтеграція Arc з Google функціями ШІ пропонує зручні інструменти, такі як автоматичне завершення тексту і створення унікальних тем для браузера Chrome.
  • Arc доступний для смартфонів на базі Android 13 і новіших версій, а також має повну синхронізацію з настільною версією.
  • Оновіть браузер Arc в Google Play, щоб скористатися усіма перевагами нової мобільної версії і покращити свій інтернет-досвід.

Що відомо про новий мобільний браузер Arc

Мобільна версія браузера Arc спочатку вийшла для системи iOS, яка використовується у iPhone, ще в січні цього року.

Наразі браузер також доступний користувачам Mac і Windows.

Зазначається, що ключовою відмінністю Arc є пошукова функція Browse for Me із використанням ШІ.

Цей метод замість традиційної добірки посилань з конкретної теми видає згенеровану персональну веб-сторінку з найважливішою інформацією.

При цьому класичний метод пошуку збережений.

Окрім цього браузер блокує рекламу та трекери з відстеження. Він здатний автоматично архивувати відкриті вкладки і відображати сторінки в режимі читання без відволікаючих елементів.

Arc також має вбудований менеджер паролів.

Оглядачі називають його найкращою заміною Chrome у 2024 році.

Наразі браузер вже можна завантажити в Google Play. Підтримуються девайси на базі Android 13 і новіше.

Розробники ще передбачили повну синхронізацію з настільною версією Arc: можна почати роботу на смартфоні і продовжити з того ж місця на комп'ютері.

Що відомо про використання Google функцій ШІ у браузері Chrome

Компанія Google запровадить низку функцій на основі штучного інтелекту для останньої версії Chrome M121. Це має зробити інтерфейс браузера більш зручним.

Одним із нововведень є функція Tab Organizer. Вона автоматично класифікуватиме вкладки за схожими темами в групи, такі як онлайн-покупки або новини.

Наступним нововведенням стане функція Help Me Write. Вона запропонує користувачам допомогу ШІ у створенні текстів. Для цього буде потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому текстовому полі і вибрати цю функцію. Потім ШІ запитає, що саме користувач хоче написати, і створить чернетку. Help Me Write зможе закінчувати речення або пропонуватиме варіанти продовження тексту.

Також ШІ додали до функції Chrome Theme Store. Тепер користувачі можуть вибрати зображення, стиль і колірну гамму, на основі яких ШІ створить унікальну тему для браузера Chrome.

Щоб увімкнути ці нові функції, потрібно натиснути на опцію "Експериментальний ШІ" на сторінці налаштувань в спадному меню з трьома крапками.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Google позбавить браузер Chrome однієї з функцій
Google позбавить браузер Chrome однієї з функцій
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Adobe дозволила редагувати PDF в браузері – як працює нове розширення
Adobe дозволила редагувати PDF в браузері – як працює нове розширення
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики назвали найпопулярніші браузери у світі та Україні у 2021 році
Аналітики назвали найпопулярніші браузери у світі та Україні у 2021 році

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?