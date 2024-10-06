Пользователи смартфонов на Android получили возможность оценить долгожданную версию мобильного браузера Arc Search с использованием ИИ.

Что известно о новом мобильном браузере Arc

Мобильная версия браузера Arc вначале вышла для системы iOS, используемой в iPhone, еще в январе этого года.

В настоящее время браузер также доступен пользователям Mac и Windows.

Отмечается, что ключевым отличием Arc является поисковая функция Browse for Me с использованием ИИ.

Этот метод вместо традиционной подборки ссылок на конкретную тему выдает сгенерированную персональную веб-страницу с важнейшей информацией.

При этом классический метод поиска сохранен.

Кроме этого браузер блокирует рекламу и отслеживающие трекеры. Он может автоматически архивировать открытые вкладки и отображать страницы в режиме чтения без отвлекающих элементов.

Arc также имеет интегрированный менеджер паролей.

Обозреватели называют его лучшей заменой Chrome в 2024 году.

Теперь браузер уже можно загрузить в Google Play. Поддерживаются девайсы на базе Android 13 и поновее.

Разработчики еще предусмотрели полную синхронизацию с настольной версией Arc: можно начать работу на смартфоне и продлить с того же места на компьютере.

Что известно об использовании Google функций ИИ в браузере Chrome

Компания Google введет ряд функций на основе искусственного интеллекта для последней версии Chrome M121. Это должно сделать интерфейс обозревателя более удобным.

Одним из новшеств является функция Tab Organizer. Она автоматически классифицирует вкладки по схожим темам в группы, такие как онлайн-покупки или новости.

Следующим нововведением станет функция Help Me Write. Она предложит пользователям помощь ИИ в создании текстов. Для этого потребуется щелкнуть правой кнопкой мыши на любом текстовом поле и выбрать эту функцию. Затем ИИ спросит, что именно пользователь хочет написать, и создаст черновик. Help Me Write сможет заканчивать предложение или будет предлагать варианты продления текста.

Также ИИ добавили в функцию Chrome Theme Store. Теперь пользователи могут выбрать изображение, стиль и цветовую гамму, на основе которых ИИ создаст уникальную тему для браузера Chrome.

Чтобы включить эти новые функции, нужно нажать на опцию "Экспериментальный ИИ" на странице настроек в раскрывающемся меню с тремя точками.