Оскорбление военных. Что известно о скандале на форуме Young Business Club

Руководительнице Патронатной службы "Азова" "Ангелы Азова" Елене Толкачевой, несмотря на приглашение, пришлось покинуть форум молодых предпринимателей Young Business Club, поскольку "молодых бизнесменов пугает военная форма". Рассказываем, что известно об основателях Young Business Club и что не так с их извинениями.
Руководительницу Патронатной службы Азова пригласили на форум Young Business Club
26 октября руководительница Патронатной службы "Азова" "Ангелы Азова" Елена Толкачева была приглашена выступить на форуме молодых предпринимателей Young Business Club.
Толкачева рассказала BBC, что на форуме представителям Патронатной службы предложили "пересесть в угол", чтобы не пугать присутствующих мужчин военной формой.
Извинения Young Business Club
Извинения от имени клуба опубликовал на странице Young Business Club управляющий партнер Юрий Пословский.
Соучредитель YBC Андрей Остапчук сказал, что "мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба".
Патронатная служба "Ангелы Азову" опубликовала заявление, что не собирается приобщаться к совместным сборам с Young Business club или получать какую-либо другую помощь под видом «откупа».
Что известно об основателях Young Business Club
Нардепка Соломия Бобровская отмечает, что даже небольшой мониторинг социальных сетей Андрея Остапчука и Алексея Рониса показал, что пока Украина воюет, некоторые живут свою единственную жизнь на Бали, в Европе и Америке.
Журналистка Юлия Лавришин отмечает, что жена соучредителя YBC Андрея Остапчука – украинская блоггерша и основательница продюсерского центра Евгения Гордиенко.
Она уже после начала полномасштабного вторжения была замечена на вечеринке вместе с россиянкой-путинисткой Викторией Боней.
Что не так с извинениями Young Business Club
Главная редакторка "Громадського радіо" Татьяна Трощинская обращает внимание на то, как извинялись основатели YBC.
По словам Трощинской, это показало веру этих основателей, что где-то есть специальные люди, которые с радостью воюют за их донаты и то, что они даже не понимают, в чем проблема вчерашней ситуации.
Радиоведущая Лариса Денисенко отмечает, что объяснения звучат одновременно как надменность, страх, попытка учесть информационные запросы и ссоры.
Она подчеркивает, что простое решение все свалить на одного человека - это поразительная слабость бизнес-сообщества, которым должна быть создана ценностная атмосфера уважения, понимание приоритетов страны, осознание вклада каждого и каждого, достойное отношение и благодарность к тем, кто защищает родину.
Денисенко отмечает, что стоит попробовать хотя бы брать на себя хотя бы эту ответственность и честно извиняться без “натягивания на себя белых носков”.
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