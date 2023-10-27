Оскорбление военных. Что известно о скандале на форуме Young Business Club

Руководительнице Патронатной службы "Азова" "Ангелы Азова" Елене Толкачевой, несмотря на приглашение, пришлось покинуть форум молодых предпринимателей Young Business Club, поскольку "молодых бизнесменов пугает военная форма". Рассказываем, что известно об основателях Young Business Club и что не так с их извинениями.

Руководительницу Патронатной службы Азова пригласили на форум Young Business Club

26 октября руководительница Патронатной службы "Азова" "Ангелы Азова" Елена Толкачева была приглашена выступить на форуме молодых предпринимателей Young Business Club.

Впрочем, я столкнулась с наглостью и грубостью координатора мероприятия, а потом меня и моих коллег вообще вывели из помещения, где проходил фуршет, потому что молодых бизнесменов пугает военная форма, из-за чего нам пришлось покинуть мероприятие. Это пренебрежение к военным! Поделиться

Толкачева рассказала BBC, что на форуме представителям Патронатной службы предложили "пересесть в угол", чтобы не пугать присутствующих мужчин военной формой.

Извинения Young Business Club

Извинения от имени клуба опубликовал на странице Young Business Club управляющий партнер Юрий Пословский.

Соучредитель YBC Андрей Остапчук сказал, что "мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба".

Мы ежедневно благодарим военных, защищающих нашу страну, и делаем все возможное для их поддержки. Для нас это большой урок. Надеемся на ваше понимание, – сказал он. Поделиться

Патронатная служба "Ангелы Азову" опубликовала заявление, что не собирается приобщаться к совместным сборам с Young Business club или получать какую-либо другую помощь под видом «откупа».

Такое сотрудничество нас не интересует и унижает наше достоинство! Спасибо всем, кто искренне нас поддерживает! Поделиться

Что известно об основателях Young Business Club

Нардепка Соломия Бобровская отмечает, что даже небольшой мониторинг социальных сетей Андрея Остапчука и Алексея Рониса показал, что пока Украина воюет, некоторые живут свою единственную жизнь на Бали, в Европе и Америке.

Как так получается, что взрослые мужчины катаются по миру, на каких основаниях и с какими бумажками это уже вопрос к ГНСУ, ТЦК и другим службам. Поделиться

Журналистка Юлия Лавришин отмечает, что жена соучредителя YBC Андрея Остапчука – украинская блоггерша и основательница продюсерского центра Евгения Гордиенко.

Она уже после начала полномасштабного вторжения была замечена на вечеринке вместе с россиянкой-путинисткой Викторией Боней.

Скриншот Юлии Лавришин

Что не так с извинениями Young Business Club

Главная редакторка "Громадського радіо" Татьяна Трощинская обращает внимание на то, как извинялись основатели YBC.

Что, мол, сейчас такое время, что любое неосторожное слово может оскорбить, но они просят прощения у всех, "чьи чувства задела ситуация". Дальше что-то традиционно о донатах. И эта ситуация освещает несколько показательных вещей. Поделиться

По словам Трощинской, это показало веру этих основателей, что где-то есть специальные люди, которые с радостью воюют за их донаты и то, что они даже не понимают, в чем проблема вчерашней ситуации.

Они думают, что проблема у растравмированных военных, которые настолько растравмированы, что их затронули "неосторожные" слова. А на самом деле проблема у них, в янг или олд бизнесменах, в их ценностях, в происходящем их непонимании, в их убеждении, что все можно купить и откупиться. Поделиться

Радиоведущая Лариса Денисенко отмечает, что объяснения звучат одновременно как надменность, страх, попытка учесть информационные запросы и ссоры.

Извинения с объяснениями, почему не совсем нужно извиняться, но если уж требуют, то берите такое, это отдельный довольно всратый жанр. Но еще меня здесь волнует вот эти нарративы, проговариваемые и экспертной средой, и медийной: все эти разветвленные фронты. Нет никакого экономического фронта, есть прицельная работа в тылу, чтобы была помощь реальному фронту и поддержка гражданским, и чтобы хоть немного уменьшать наши экономические долги миру. Поделиться

Она подчеркивает, что простое решение все свалить на одного человека - это поразительная слабость бизнес-сообщества, которым должна быть создана ценностная атмосфера уважения, понимание приоритетов страны, осознание вклада каждого и каждого, достойное отношение и благодарность к тем, кто защищает родину.

Когда такая атмосфера не создана, тогда возникают подобные недопустимые поступки. И это не вина одного человека, который вдруг презирает военного. Это более широкая и глубокая проблема. Поделиться

Денисенко отмечает, что стоит попробовать хотя бы брать на себя хотя бы эту ответственность и честно извиняться без “натягивания на себя белых носков”.