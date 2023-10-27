Зневага до військових. Що відомо про скандал на форумі Young Business Club

Керівниці Патронатної служби "Азову" "Янголи Азову" Олені Толкачовій, попри запрошення, довелося покинути форум молодих підприємців Young Business Club, оскільки “молодих бізнесменів лякає військова форма”. Розповідаємо, що відомо про засновників Young Business Club та що не так з їхніми вибаченнями.
Керівницю Патронатної служби Азову запросили на форум Young Business Club
26 жовтня керівницю Патронатної служби "Азову" "Янголи Азову" Олена Толкачова була запрошена виступити на форумі молодих підприємців Young Business Club.
Толкачова розповіла ВВС, що на форумі представникам Патронатної служби запропонували "пересісти у куток", аби не лякати присутніх на заході чоловіків військовою формою.
Вибачення Young Business Club
Вибачення від імені клубу опублікував на сторінці Young Business Club керуючий партнер Юрій Пословський.
Співзасновник YBC Андрій Остапчук сказав, що "думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу".
Патронатна служба "Янголи Азову" опублікувала заяву, що не збирається долучатися до спільних зборів з Young Business club або отримувати будь-яку іншу допомогу під виглядом «відкупу».
Що відомо про засновників Young Business Club
Нардепка Соломія Бобровська зазначає, що навіть невеликий моніторинг соціальних мереж Андрія Остапчука та Олексія Роніса показав, що поки Україна воює, “дехто живе своє єдине життя на Балі, в Європі та Америці”.
Журналістка Юлія Лавришин зазначає, що дружина співзасновника YBC Андрія Остапчука - українська блогерка та засновниця продюсерського центру Євгенія Гордієнко.
Вона вже після початку повномасштабного вторгнення була помічена на вечірці разом з росіянкою-путіністкою Вікторією Бонею.
Що не так з вибаченнями Young Business Club
Головна редакторка “Громадського радіо” Тетяна Трощинська звертає увагу на те, як вибачалися керівники YBC.
За словами Трощинської, це показало віру цих засновників, що десь є спеціальні люди, які радо воюють за їхні донати та те, що вони навіть не розуміють, в чому проблема вчорашнього ситуації.
Радіоведуча Лариса Денисенко зазначає, що пояснення звучать водночас як пиха, страх, намагання врахувати інформаційні запити і сварки.
Вона підкреслює, що просте рішення все звалити на одну людину - це вражаюча слабкість бізнес-спільноти, котрою мала б бути створена ціннісна атмосфера поваги, розуміння пріоритетів країни, усвідомлення внеску кожного та кожної, гідне ставлення і вдячність до тих, хто боронить батьківщину.
Денисенко зазначає, що варто спробувати бодай брати на себе хоча б цю відповідальність і чесно вибачатися “без натягування на себе білих шкарпеток”.
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