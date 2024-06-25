Основатель WikiLeaks Ассанж признал себя виновным и вышел из британской тюрьмы
Категория
Мир
Дата публикации

Основатель WikiLeaks Ассанж признал себя виновным и вышел из британской тюрьмы

Основатель WikiLeaks Ассанж признал себя виновным и вышел из британской тюрьмы
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Источник:  CNN

В WikiLeaks заявили, что 24 июня основатель покинул тюрьму строгого режима в Британии, где провел 1901-й день.

Главные тезисы

  • Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, где размещался конфиденциальный материал.
  • После ухода из тюрьмы в Британии, по договоренности со следствием, он может избежать заключения в США.
  • Судьи в Британии рассматривают дело об экстрадиции Ассанжа в США.
  • Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за обвинение в шпионаже и неправомерном использовании компьютера.
  • После пяти лет в тюрьме, Ассанж может вернуться в свою семью, которую видел только за решеткой.

Ассанж признал себя виновным и вышел из британской тюрьмы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиняемый США в разглашении секретной информации, заключил соглашение со следствием и признал себя виновным — он вышел из тюрьмы в Британии, где ожидал экстрадицию. Об этом сообщило издание CNN, а также подтвердили в организации WikiLeaks.

По данным издания, это соглашение позволит Ассанжу избежать заключения в США. Несмотря на то, что прокуроры теперь потребуют заключить его в тюрьму на 62 месяца, в этот срок учтут те 62 месяца, которые Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима.

После того, как Ассанж предстанет перед федеральным судом США на Северных Марианских островах в западной части Тихого океана и признает себя виновным, он сможет вернуться в Австралию.

В WikiLeaks заявили, что 24 июня основатель покинул тюрьму строгого режима в Британии, где провел 1901-й день. После этого он сел на самолет в аэропорту Станстед.

После пяти лет в камере 2x3 метра, изолированный 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знали своего отца только из-за решетки, — написали в компании.

В WikiLeaks добавили, что увольнение Ассанжа — результат глобальной кампании, охватившей лидеров "вплоть до ООН".

Что известно о деле Ассанжа

Ассанж — австралийский журналист, в 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д.

С 2012 года Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором скрывался, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в отрицании изнасилования и сексуальных домогательств. В ноябре 2019 года Швеция прекратила расследование против Ассанжа. В апреле 2019 Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией WikiLeaks тысяч военных и дипломатических документов. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный приговор, вероятнее всего, составит от четырех до шести лет.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса вернул дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в суд первой инстанции.

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