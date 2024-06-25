Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним і вийшов із британської в'язниці

У WikiLeaks заявили, що 24 червня засновник покинув в'язницю суворого режиму у Британії, де провів 1901 день.

Ассанж визнав себе винним і вийшов із британської в'язниці

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого США обвинувачують у розголошенні секретної інформації, уклав угоду зі слідством та визнав себе винним — він вийшов із в’язниці у Британії, де очікував на екстрадицію. Про це повідомило видання CNN, а також підтвердили в організації WikiLeaks.

За даними видання, ця угода дозволить Ассанжу уникнути ув'язнення у США. Попри те, що прокурори тепер вимагатимуть ув’язнити його на 62 місяці, у цей термін врахують ті 62 місяці, які Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму.

Після того, як Ассанж постане перед федеральним судом США на Північних Маріанських островах в західній частині Тихого океану і визнає себе винним, він зможе повернутися до Австралії.

У WikiLeaks заявили, що 24 червня засновник покинув в'язницю суворого режиму у Британії, де провів 1901 день. Після цього він сів на літак в аеропорту Станстед.

Після понад п'яти років у камері 2x3 метри, ізольований 23 години на добу, він незабаром возз'єднається зі своєю дружиною Стеллою Ассанж та їхніми дітьми, які знали свого батька лише з-за ґрат, — написали у компанії. Поширити

У WikiLeaks додали, що звільнення Ассанжа — результат глобальної кампанії, яка охопила лідерів "аж до ООН".

Що відомо про справу Ассанжа

Ассанж — австралійський журналіст, у 2006 році заснував сайт WikiLeaks, на якому були розміщені секретні матеріали про корупцію, шпигунство, воєнні злочини, дипломатію тощо.

З 2012 року Ассанж провів сім років у посольстві Еквадору в Лондоні, в якому переховувався, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, які він заперечував. У листопаді 2019-го Швеція припинила розслідування проти Ассанжа. У квітні 2019 року Ассанж був заарештований у лондонському посольстві Еквадору.

Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві й одне звинувачення в неправомірному використанні комп'ютера у зв'язку з публікацією WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів. Адвокати Ассанжа стверджують, що в США йому загрожує до 175 років позбавлення волі. Уряд США заявив, що можливий вирок, найімовірніше, складе від чотирьох до шести років.

10 грудня 2021 року Апеляційний суд Англії та Вельсу повернув справу про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США до суду першої інстанції.