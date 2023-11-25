Памятник Герою Украины Александру Мациевскому открыли в Нежине — видео

Центральной фигурой мемориала украинским воинам в Нежине стал бронзовый памятник Герою Украины Александру Мациевскому, последними словами которого перед расстрелом российскими оккупантами были "Слава Украине!"

Памятник несокрушимому герою-украинцу

В Нежине 25 ноября был открыт мемориал в честь погибших защитников Украины. Центральной фигурой стал бронзовый памятник Герою Украины Александру Мациевскому, перед расстрелом российскими военными сказал "Слава Украине!".

По словам городского головы Нежина Александра Кодола, мемориал построили за деньги благотворителей. Его строительство началось 7 июня и длилось 120 дней.

Скульптура Героя Украины Александра Мациевского имеет высоту около двух с половиной метров. Как рассказал прораб Александр Забродский, над строительством мемориала работали около 200 человек.

От начала до конца работали 120 дней без выходных. Материалы – это гранит, сама статуя – бронза. Поделиться

Проектом занимались представители "Украинского института будущего".

Мать Александра Параска Демчук говорит, ей нравится этот мемориал, ведь героев должны уважать и помнить.

Это памятник не только моему сыну, это всем погибшим воинам, защищающим нашу страну. Этот памятник нужен всем нам, потому что подвиг воинов, подвиг моего сына Мациевского Александра должен жить среди молодежи. Его должны помнить, помнить всех воинов», – говорит Параска. Поделиться

На открытие мемориала приехали и побратимы Александра Мациевского.

Мы, уезжая с позиций, не могли не заехать своим руководством возложить цветы к мемориалу, где основной фигурой является герой Украины Александр Игоревич Мациевский. Здесь можно было поставить памятники всем погибшим нежинцам, но, по словам “Слава Украине!”, мы увидели только одного, – говорит побратим Владимир. Поделиться

Кроме скульптуры Александра Мациевского, здесь также была установлена интерактивная доска с информацией о погибших защитниках с их фотографиями и историями.

Жители Нежина говорят, что подобные мемориалы очень важны, особенно сейчас, когда война продолжается.

Что известно о Герое Украины Александре Мациевском

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленника. Россияне направили камеру на пленника, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз – в тело.

Впоследствии удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

42-летний Мациевский был гражданином Молдовы, но проживал в Нежине. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 Мациевский пошел воевать добровольцем.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.