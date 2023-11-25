Пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському відкрили у Ніжині — відео

Центральною фігурою меморіалу українським воїнам у Ніжині став бронзовий пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, останніми словами якого перед розстрілом російськими окупантами були "Слава Україні!”.

Пам’ятник незламному герою-українцю

У Ніжині 25 листопада відкрили меморіал на честь загиблих захисників України. Центральною фігурою став бронзовий пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, який перед розстрілом російськими військовими сказав "Слава Україні!”.

За словами міського голови Ніжина Олександра Кодола, меморіал звели за гроші благодійників. Його будівництво розпочалось 7 червня і тривало 120 днів.

Скульптура Героя України Олександра Мацієвського має висоту майже два з половиною метри. Як розповів виконроб Олександр Забродський, над будівництвом меморіалу працювали близько 200 людей.

Від початку до кінця працювали 120 днів, без вихідних. Матеріали – це граніт, сама статуя – бронза. Поширити

Проєктом займались представники "Українського інституту Майбутнього".

Мати Олександра Параска Демчук каже, їй подобається цей меморіал, адже героїв мають шанувати та пам’ятати.

Це памʼятник не тільки моєму сину, це всім воїнам, які загинули, які захищають нашу країну. Цей памʼятник потрібен всім нам, тому що подвиг воїнів, подвиг мого сина Мацієвського Олександра – повинен жити серед молоді. Його повинні памʼятати, памʼятати всіх воїнів", – говорить Параска. Поширити

На відкриття меморіалу приїхали й побратими Олександра Мацієвського.

Ми, їдучи з позицій, не могли не заїхати своїм керівництвом покласти квіти до меморіалу, де основною фігурою є герой України Олександр Ігорович Мацієвський. Тут можна було поставити пам’ятники усім загиблим ніжинцям, але зі словами Слава Україні, ми побачили тільки одного, – каже побратим Володимир. Поширити

Окрім скульптури Олександра Мацієвського, тут також встановили й інтерактивну дошку з інформацією про загиблих захисників з їх фотографіями та історіями.

Жителі Ніжина кажуть, подібні меморіали дуже важливі, особливо зараз, коли війна продовжується.

Що відомо про Героя України Олександра Мацієвського

6 березня у Мережі з’явилося відео, на якому російські військові впритул розстріляли беззбройного українського полоненого. Росіяни направили камеру на полоненого, він вимовив «Слава Україні», після чого хтось із ворогів одразу прицільно вистрілив йому в голову, а потім ще кілька разів – у тіло.

Згодом вдалося з’ясувати, що розстріляним захисником був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Ігоревич Мацієвський.

42-річний Мацієвський був громадянином Молдови, але проживав у Ніжині. Одразу після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Мацієвський пішов воювати добровольцем.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Президент Володимир Зеленський 12 березня надав Мацієвському звання Героя України.