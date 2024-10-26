В США 25 мая двое американских парашютистов Джеймс Виггинтон и Алекс Кокер совершили парный скачок с рекордной высоты в 12 тыс 807 метров.
Что известно о рекордном прыжке американских парашютистов
Отмечается, что традиционные парные прыжки выполняются на высоте 2,4-4,3 тыс. метров.
Между тем коммерческие самолеты летают на высоте около 10 700 метров.
Необычная высота прыжка Виггинтона и Кокера заставила авиадиспетчеров попросить один из самолетов изменить курс во избежание столкновения.
Парашютисты посвятили свой скачок памяти друга Томаса Дж. Нунана III.
75-летний Джеймс Виггинтон и его напарник Алекс — инструктор по тандемным прыжкам — взяли с собой вдохновлявшие их во время прыжка фотографии Тома и его любимой Джули Уоткинс.
Что известно о предыдущих попытках установить рекорд парного прыжка с высоты в 12 км
Для Виггинтона этот рекордный скачок имел особое значение. В 2019 году он уже устанавливал рекорд, прыгнув с высоты 11 405 метров вместе с Аркадиушем Меевским. Тогда его напарником должен был быть Том, но из-за травмы не смог принять участие.
Позже, в 2021 году, они снова попытались побить рекорд, поднявшись на высоту 12 тыс. 497 метров. Однако во время подъема кислородная система на борту вышла из строя, что привело к гипоксии (нехватке кислорода), и Том потерял сознание.
Все попытки спасти его оказались тщетными. Его смерть стала тяжелым ударом для всего парашютистского сообщества.
Прыжок Виггинтона и Кокера посвящен памяти погибшего товарища Тома и в поддержку двух благотворительных организаций. Одна из них помогает семьям погибших военных и спасателей, а другую Джеймс создал в честь своей жены, умершей от рака щитовидной железы в 2013 году.
В течение 2 мин 28 секунд парашютисты падали со скоростью 351 км/ч.
Во время прыжка я чувствовал внутреннее спокойствие. Опыт и уверенность Джеймса, совершившего множество скачков и знающего, как минимизировать риски, очень помогли. Но, несмотря на такую подготовку, скачок с высоты более 12 тыс метров — это чрезвычайный вызов, — подчеркивает Алекс Кокер.
По словам Джеймса Виггинтона, из-за сильного давления и аномальной низкой температуры у него лопнули барабанные перепонки.
Это чувствовалось так, будто мне вонзали в уши ледяные шипы. Это всегда невероятный опыт, но этот скачок был особенным, ведь мы не только безопасно приземлились, но и установили новый мировой рекорд, – признается Виггинтон.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-