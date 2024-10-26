Парашютисты в США совершили прыжок с рекордной высоты в 12 км ― видео
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Мир
Дата публикации

Парашютисты в США совершили прыжок с рекордной высоты в 12 км ― видео

Guinness World Records
Американские парашютисты
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В США 25 мая двое американских парашютистов Джеймс Виггинтон и Алекс Кокер совершили парный скачок с рекордной высоты в 12 тыс 807 метров.

Что известно о рекордном прыжке американских парашютистов

Отмечается, что традиционные парные прыжки выполняются на высоте 2,4-4,3 тыс. метров.

Между тем коммерческие самолеты летают на высоте около 10 700 метров.

Необычная высота прыжка Виггинтона и Кокера заставила авиадиспетчеров попросить один из самолетов изменить курс во избежание столкновения.

Парашютисты посвятили свой скачок памяти друга Томаса Дж. Нунана III.

75-летний Джеймс Виггинтон и его напарник Алекс — инструктор по тандемным прыжкам — взяли с собой вдохновлявшие их во время прыжка фотографии Тома и его любимой Джули Уоткинс.

Что известно о предыдущих попытках установить рекорд парного прыжка с высоты в 12 км

Для Виггинтона этот рекордный скачок имел особое значение. В 2019 году он уже устанавливал рекорд, прыгнув с высоты 11 405 метров вместе с Аркадиушем Меевским. Тогда его напарником должен был быть Том, но из-за травмы не смог принять участие.

Позже, в 2021 году, они снова попытались побить рекорд, поднявшись на высоту 12 тыс. 497 метров. Однако во время подъема кислородная система на борту вышла из строя, что привело к гипоксии (нехватке кислорода), и Том потерял сознание.

Все попытки спасти его оказались тщетными. Его смерть стала тяжелым ударом для всего парашютистского сообщества.

Прыжок Виггинтона и Кокера посвящен памяти погибшего товарища Тома и в поддержку двух благотворительных организаций. Одна из них помогает семьям погибших военных и спасателей, а другую Джеймс создал в честь своей жены, умершей от рака щитовидной железы в 2013 году.

В течение 2 мин 28 секунд парашютисты падали со скоростью 351 км/ч.

Во время прыжка я чувствовал внутреннее спокойствие. Опыт и уверенность Джеймса, совершившего множество скачков и знающего, как минимизировать риски, очень помогли. Но, несмотря на такую ​​подготовку, скачок с высоты более 12 тыс метров — это чрезвычайный вызов, — подчеркивает Алекс Кокер.

По словам Джеймса Виггинтона, из-за сильного давления и аномальной низкой температуры у него лопнули барабанные перепонки.

Это чувствовалось так, будто мне вонзали в уши ледяные шипы. Это всегда невероятный опыт, но этот скачок был особенным, ведь мы не только безопасно приземлились, но и установили новый мировой рекорд, – признается Виггинтон.

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