У США 25 травня двоє американських парашутистів Джеймс Віггінтон та Алекс Кокер здійснили парний стрибок з рекордної висоти у 12 тис 807 метрів.

Що відомо про рекордний стрибок американських парашутистів

Зазначається, що традиційні парні стрибки виконуються на висоті 2,4 — 4,3 тис метрів.

Між тим комерційні літаки літають на висоті близько 10 тис 700 метрів.

Незвична висота стрибка Віггінтона та Кокера змусила авіадиспетчерів попросити один із літаків змінити курс, щоб уникнути зіткнення.

Парашутисти присвятили свій стрибок пам'яті друга Томаса Дж. Нунана III.

75-річний Джеймс Віггінтон та його напарник Алекс — інструктор з тандемних стрибків — взяли з собою фотографії Тома та його коханої Джулі Воткінс, які надихали їх під час стрибка.

Що відомо про попередні спроби встановити рекорд парного стрибка з висоти у 12 км

Для Віггінтона цей рекордний стрибок мав особливе значення. У 2019 році він уже встановлював рекорд, стрибнувши з висоти 11 405 метрів разом з Аркадіушем Мєєвським. Тоді його напарником мав бути Том, але через травму не зміг взяти участь.

Пізніше, у 2021 році, вони знову спробували побити рекорд, піднявшись на висоту 12 тис 497 метрів. Проте під час підйому киснева система на борту вийшла з ладу, що призвело до гіпоксії (нестачі кисню), і Том втратив свідомість.

Всі спроби врятувати його виявилися марними. Його смерть стала важким ударом для всієї парашутистської спільноти.

Стрибок Віггінтона та Кокера присвячений пам'яті про загиблого товариша Тома та на підтримку двох благодійних організацій. Одна з них допомагає сім'ям загиблих військових і рятувальників, а іншу Джеймс створив на честь своєї дружини, яка померла від раку щитовидної залози у 2013 році.

Упродовж 2 хв 28 секунд парашутисти падали зі швидкістю 351 км/год.

Під час стрибка я відчував внутрішній спокій. Досвід і впевненість Джеймса, який здійснив безліч стрибків і знає, як мінімізувати ризики, дуже допомогли. Та попри таку підготовку стрибок з висоти понад 12 тис метрів — це надзвичайний виклик, — підкреслює Алекс Кокер. Поширити

За словами Джеймса Віггінтона, через сильний тиск і аномальну низьку температуру в нього луснули барабанні перетинки.